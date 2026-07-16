五壽險業者發債 總額773億元

今年壽險業發債熱度持續延燒，截至目前，已有五家壽險公司發債，累計金額達773.7億元。其中，台灣人壽兩次發債共計260.7億元，成為壽險業「發債王」，顯示業者持續透過發債強化資本結構，迎接接軌後的資本需求。

金管會2023年4月開放壽險業發行10年以上、有到期日的次順位公司債可計入第二類資本後，帶動壽險業掀起發債潮。2023年至今，已連續三年出現壽險業發債規模突破千億元。

今年1月，台壽發行60.7億元的無擔保累積次順位普通公司債，拉開序幕；凱基人壽同月也發行100億元的無擔保累積次順位公司債。4月，南山人壽發行91億元的無擔保累積次順位普通公司債，同月底，富邦人壽公告發行200億元無擔保累積次順位普通公司債。

進入6月，凱基人壽二度發債100億元，累計今年發債金額達200億元；全球人壽則首度發債，金額為22億元；6月底，台灣人壽董事會通過擬發行累積次順位公司債，總額不超過200億元，若全數發行完成，五家公司合計發債將達773.7億元。

台灣人壽表示，此次發行次順位債，主要目的在於進一步優化財務體質、提升資本彈性與健全長期經營。