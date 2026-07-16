台幣連二貶 探15個月新低

美國6月通膨降溫，市場對聯準會（Fed）升息疑慮進一步緩解，美股四大指數全面收紅、美元指數同步回落，也激勵台股昨（15）日盤中一度大漲逾千點。不過，新台幣匯率仍未能擺脫外資匯出壓力，終場在中央銀行尾盤調節下，收在32.189元、貶值1.7分，續探近15個月新低，成交量縮至17.3億美元。新台幣收盤價連二貶。

彭博引述交易員指出，新台幣匯率6月來一路貶值，並進入超賣區間，但近期在新台幣32.2元水準獲得支撐。彭博資訊指出，在央行調節和強勁出口基本面的支撐下，隨著季節性的不利因素逐漸減輕，新台幣匯率後續有望反彈。

新台幣昨天以32.11元、升值6分開出，原本受惠美元走弱一度走升，但隨著外資持續匯出股利，匯價由升轉貶，盤中最低來到32.222元。尾盤央行進場調節，將匯價拉回32.1元附近，終場仍小貶作收，延續近期緩步走弱格局。

台股雖受國際股市激勵強勢反彈，但外資仍維持賣超，昨天賣超金額縮減至14.1億元，尚未轉為買超，也使新台幣缺乏明顯支撐。匯銀人士預估，在外資尚未回流前，新台幣短期仍將維持在32元附近震盪整理。

若以7月以來表現觀察，新台幣累計已貶值約1.1%，相較於其他主要亞洲貨幣明顯偏弱。同期日圓走勢大致持平，韓元則小幅升值約3.7%，顯示新台幣受到外資股利匯出及資金流出的影響較為明顯，市場也開始關注是否出現「超貶」現象。

根據中央銀行統計，美元指數昨天回落0.27%，主要亞洲貨幣普遍走升，包括韓元升值0.13%、星元升值0.13%、人民幣升值0.11%，日圓也升值0.05%；僅新台幣逆勢小貶0.05%，在亞幣中表現相對疲弱。

匯銀人士指出，若台積電釋出優於市場預期的AI需求、資本支出及下半年營運展望，帶動外資回補台股，不僅有助股市延續反彈，進一步支撐新台幣走勢。