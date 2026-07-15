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中國信託證券回饋會員「中信亮點 family」學投資還能集點換好禮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託證券推出「中信亮點family」平台夏日回饋活動，完成活動任務即享點數回饋。圖／中國信託證券提供
中國信託證券推出「中信亮點family」平台夏日回饋活動，完成活動任務即享點數回饋。圖／中國信託證券提供

中國信託證券致力成為最懂投資人的券商，除了透過交易平台「中信亮點APP」陪伴投資人掌握行情，也持續經營並串聯「中信亮點family」會員平台(https://www.ctbcsec.com/family )，整合市場趨勢、投資觀點及生活資訊，7月祭出夏日限時會員回饋，活動期間完成留言、分享、投票或推薦好友加入亮點會員等指定任務，就能累積「亮點點數」，並兌換多項實用好禮。

中國信託證券推出「中信亮點family－平台任務贈點」夏日回饋活動，活動自即日起至2026年9月30日止，現有會員只要成功推薦好友註冊成為新會員，推薦人就能獲得88點亮點點數，推薦越多，累積的點數也越多。此外，會員透過平台完成指定任務，包含參與話題留言、分享文章或參加投票，亦可獲得不同任務的對應點數，部分任務點數數量有限、送完為止。

該活動期間，如為首次成功註冊成為「中信亮點family」會員，即可獲得88點亮點點數。完成註冊後，即可開始觀看實用文章，並進行指定任務累積回饋點數。

中國信託證券說明，亮點點數每一點可折抵1元，會員可用來兌換超商商品、農會禮券，也能參加平台抽獎活動。中信亮點family平台將不定期推出最新商品或限定品項，例如中信兄弟聯名行李箱、中信飛牡蠣（CFO）聯名杯套等，會員可以依照自身喜好兌換多元好禮。

中國信託證券持續陪伴投資人掌握趨勢，並透過中信亮點family提供實用、好懂且有誠意的投資生活資訊，讓會員在投資之餘也能探索更多生活樂趣。這個夏天，邀請全台投資人加入「中信亮點family」，邊學習理財、邊享受生活，並透過任務輕鬆累積亮點點數回饋。

中國信託

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