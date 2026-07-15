富邦金控發布2025年永續報告書 綠色金融實績突破2.7兆元

富邦金控（2881）秉持「正向力量 成就可能ᵀᴹ」的品牌精神，持續發揮金融影響力，支持產業與社會邁向永續轉型。15日正式發布《2025年永續報告書》，與外界充分溝通永續發展成果與推動進程，並展現低碳、數位、激勵與影響四大ESG策略之具體成效。富邦金控2025年投入綠色金融實績突破新臺幣2.7兆元，並進一步將2030年目標提高至新臺幣3.2兆元，透過多元金融商品與服務，引導資金流向低碳與永續產業，攜手企業共同加速淨零轉型。

富邦金控董事長蔡明興表示，面對氣候變遷與科技發展帶來的結構性轉變，金融業在支持產業轉型、強化社會韌性及推動永續發展上扮演關鍵角色。富邦金控將持續深化永續策略，結合金融專業與數位創新，促進資金有效配置與風險管理，攜手利害關係人推動低碳轉型，打造兼具韌性與包容性的永續未來。

在低碳面向，富邦金控持續深化綠色金融布局，涵蓋低碳投資、綠能科技投資、綠色債券與綠色金融融資等，並提出更積極的投資及承保脫碳承諾，規劃於2030年底前全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣產業之投資與承保業務(若已提出與巴黎協定目標一致之減碳轉型計劃或已經承諾設定科學基礎減碳目標等條件者除外)，展現支持轉型金融並持續深化減碳行動的決心。在營運減碳上，富邦金控2025年在範疇一與範疇二之溫室氣體排放量較基準年(2020年)減少38.2%，同時，再生能源使用占比達20.1%，展現具體減碳成果。

此外，富邦金控與子公司亦持續推動多元行動，強化企業永續發展基礎。在數位與金融安全方面，導入人工智慧應用，打造更完善的防詐機制。由具自主學習能力的AI洗錢防制模型，到結合跨機構聯合學習的「鷹眼」聯防機制，並延伸至主動通知服務「鷹眼即時通」，串聯預警、辨識與即時通報，強化對新型詐騙手法的應對能力，提升客戶資產守護力。

在社會影響與普惠金融方面，持續推動多語系金融服務與教育，協助移工及新住民降低金融服務的使用門檻，並透過多元合作擴大金融教育觸角，提升社會整體金融素養與韌性。同時，富邦金控於2025年成立「有志一同™」公益平台，以環境守護、金融教育、賽事服務、關懷陪伴等四大主軸，系統性地擴大志工服務範疇，並整合志工服務資源，逐步建立長期的志工服務運作機制。2025年全年志工服務時數逾4.1萬小時，持續擴大企業社會參與影響力。

在員工照護方面，持續優化福利制度，除提供每胎新生兒10萬元補助、6歲以下員工子女每年2.4萬元之育兒補助外，並自今年度提供每年3日全薪家庭關懷假，支持員工兼顧家庭與工作，營造更友善的職場環境；同時持續推動「永續聚樂部」系列講座，透過內部培力機制，深化企業內部對永續議題的理解與行動。

富邦金控長期深耕永續發展成果亦持續獲國際肯定，已連續9年入選道瓊領先指數(Dow Jones Best-in-Class Indices)世界指數成分股及連續10年入選新興市場指數成分股，並穩定入列標普全球永續年鑑(The S&P Global Sustainability Yearbook)，2026年更入選保險產業別全球前5%；在最新CDP氣候變遷評比中獲最高榮譽「A級」，也是自2020年起連續6年維持領導等級，亦連續9年入選MSCI Selection Indexes並維持AA評等。此外，也連續3年入榜《TIME》全球最永續企業，展現深耕永續領域的具體成果與國際領導地位。

展望未來，富邦金控將持續發揮金融正向力量，深化永續行動，攜手各界共創兼具韌性與包容性的永續新世界。