快訊

國道一號五堵交流道重大車禍！拖吊車、貨櫃車相撞 司機當場喪命

獨／舅舅周麟無預警離世享壽73歲 外甥痛別「我們都很難過」

被動元件連環爆！禾伸堂也爆違約交割 金額達3,326萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

全球人壽撐起銀髮意外防護傘 「樂齡安心」最高80歲可投保

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
為協助高齡族群強化意外傷害保障，全球人壽推出專為高齡族群設計的「全球人壽樂齡安心定期傷害保險(LLF)」。圖／全球人壽提供
為協助高齡族群強化意外傷害保障，全球人壽推出專為高齡族群設計的「全球人壽樂齡安心定期傷害保險(LLF)」。圖／全球人壽提供

隨著台灣邁入超高齡社會 ，高齡長者的意外防護已成為重要議題。為協助高齡族群強化意外傷害保障，全球人壽推出專為高齡族群設計的「全球人壽樂齡安心定期傷害保險（LLF）」。本商品不僅打破市場常見的投保年齡限制，將承保年齡一口氣拉高至80歲，並貼心採取「原則免體檢」投保機制，更針對高齡族群最擔心的骨折風險提供多重保障，補強高齡長者意外醫療與照護的缺口。

統計顯示，事故傷害長年居國人十大死因之一 ，進一步就各年齡層事故傷害死亡率來看，以65歲以上者居冠 ，也就是說，除疾病外，意外事故也是造成高齡族群健康折損的重要原因。

隨著年齡增長，高齡長者可能面臨肌力、平衡感及反應能力下降的情形，日常生活中的跌倒、滑倒，亦可能造成其骨折、住院等後果，進而影響生活品質。然而，市面上部分傷害保險商品常受限於投保年齡與核保條件，使有意為父母補強保障的子女，或欲自建防護網的高齡族群，在保障上面臨選擇有限的困境。全球人壽新推出「樂齡安心」，突破市面常見的65歲或70歲投保限制，放寬投保年齡上限，最高可達80歲，陪伴長輩安穩度過晚年，子女打拼事業更安心。

更貼心的是，「樂齡安心」採取「原則免體檢」的輕鬆投保機制，讓長輩在符合核保規則的前提下，子女不用特地請假陪伴體檢，長輩也不用面對醫院體檢的心理負擔與舟車勞頓，讓補強高齡保障不再是一件壓力沉重的事。

「樂齡安心」備有多元意外保障，不僅提供最長90日的「意外住院日額保險金」；若不幸住進加護病房或燒燙傷中心，除原有的意外住院日額給付外，每日再額外給付意外加護病房或燒燙傷中心保險金，最高給付30日，讓保單在保戶最關鍵的黃金治療期，成為家庭最強力的經濟後盾。

若長輩居家不慎發生重大燒燙傷意外，「樂齡安心」提供定額給付保險金額25%，即時支援黃金治療期的醫療與復原費用；若不幸因意外導致第1至6級失能時，「樂齡安心」也依失能等級對應比例，給付失能保險金，為家庭經濟拉起一道堅實防線。

同時，強化長輩常見的骨折意外保障，「樂齡安心」提供最高保險金額50%乘以骨折別比例的整筆給付關懷金，整筆給付運用彈性高，可讓保戶填補居家照護與營養品等開銷，最重要的是，不必住院，在家療養也有保障。

意外風險難以預期，但保障可以提前準備。全球人壽提醒，銀髮族群在安排退休生活與家庭財務時，除了疾病醫療費用與長期照護需求外，也應將意外事故可能造成的骨折、住院、失能與復原期間支出納入考量。「樂齡安心」透過高齡友善投保設計與多重意外保障，協助銀髮族群補強晚年生活中的意外防護，讓自己與家人都能多一分安心。

相關新聞

青安3.0擬限未滿50歲申貸、寬限期5年 婚育家庭可望調高上限

行政院會明日擬拍板「新青安3.0」方案。財政部國庫署長陳柏誠15日指出，新制申貸年齡須未滿50歲，貸款上限為1000萬元，但會針對婚育家庭、新婚家庭分別提高上限額度，且訂有排富條款，門檻為借款人年所得200萬元，寬限期維持5年，房屋總價門檻將依縣市訂有不同標準。

金管會裁罰風向變了？小案少、大案重 銀行業吞三張大罰單

受銀行業第2季連吞三張「大罰單」影響，2026年上半年金融三業與上市櫃公司裁罰額攀升到9,787萬元；光第2季單季就達7,549萬元，是首季的3.4倍，其中銀行業就包辦逾七成，呈現「小案少、大案加重」態勢...

七大壽險上半年新契約保費衝5,518億元 年增逾六成

受惠台股上半年持續走強，帶動投資型保單熱銷，加上分紅保單需求延續，七大壽險新契約保費收入（FYP）持續成長。根據各公司公告統計，七大壽險6月合計新契約保費收入達1,120.5億元，年成長71%；累計上半年新契約保費收入達5,518.2億元，年成長61.5%。其中，國壽累計新契約保費達1,954億元...

五大銀行上半年刷卡金額突破2兆元 年增達38%

五大信用卡發卡銀行15日最新簽帳金額出爐，合計高達6,088億元，較去年翻一倍，寫下史上最狂6月紀錄。五大發卡行合計上半年刷卡金額突破2兆元，達2.19兆元，再創歷史新高，年增近4成，達38%。

政院預計明拍板青安3.0 擬設「4大門檻」限齡、排富、房價一次看

行政院預計16日院會拍板「青安3.0」方案，新制規劃自2026年8月1日起實施至2029年7月31日，除新增年齡限制、排富機制及房屋總價上限外，也將提高新婚及育有未成年子女家庭的貸款額度，盼將資源集中於真正有自住需求的首購族。

彭博：新台幣貶至32.2元有支撐 出口基本面有望襄助反彈

在科技股拋售潮與股利匯出旺季影響下，新台幣匯率6月來一路貶值，並進入超賣區間，但近期在新台幣32.2元水準獲得支撐。彭博資訊指出，在央行調節和強勁出口基本面的支撐下，隨著季節性的不利因素逐漸減輕，新台幣匯率後續有望反彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。