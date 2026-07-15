七大壽險上半年賺1,797.9億元 超越去年全年獲利

七大壽險6月及上半年稅後純益已全數出爐，合計6月稅後純益達213.1億元，因6月股市表現不如4、5月份，導致壽險公司帳上金融資產評價利益減損，單月獲利較去年同期減少逾三成，不過今年上半年在台股屢創新高的助攻下，七大壽險累計上半年稅後純益達1,797.9億元，較去年同期的371.1億元大幅成長384.4%，也超越去年全年獲利表現。

今年6月台股表現震盪，月漲幅3.1%，相較於4、5月分別上漲22.7%和14.9%已墊高基期，難已出現上攻漲勢，導致七大壽險單月獲利受到FVTPL（透過損益按公允價值衡量）金融資產評價利益下滑影響，普遍出現月減和年減跡象，不過，七大壽險合計上半年獲利仍創下1,797.9億元佳績。

其中，富邦人壽6月稅後純益16.9億元，月減78.3%、年減80.6%，累計上半年稅後純益555.8億元，年增126.4%，主要受益於CSM攤銷、經常性投資收入貢獻及除息旺季帶動現金股利收入增加，同時，台股部位趁勢實現資本利得，若加計FVOCI權益工具稅後處分利益後，6月及上半年純益分別為197.8億和1,432.4億元。截至6月底淨值比逾15%。

南山人壽6月合併稅後純益11.5億元，月減80.6%、年減89.8%，主要反映保險合約服務利潤穩定攤銷及經常性收益貢獻，但因金融資產評價利益下滑而有抵銷；累計今年上半年合併稅後純益約為308.7億元，較去年同期成長114.5%，創2023年以來同期新高。截至6月底，淨值已突破5,600億元。

三商美邦人壽6月稅後虧損8.6億元，主因是受到一次性提列勞工退休金提繳差額準備10.6億元影響，致使單月獲利表現短期承壓，累計上半年稅後純益達51.2億元，較去年同期增加54億元、由虧轉盈，每股盈餘0.87元。受惠於國內外股市上漲使投資收益增加，金融資產未實現利益亦增加222億元，加上CSM釋出貢獻穩定獲利，以及公債殖利率上揚帶動其他綜合損益項下之保險財務收益或費用產生利益約307億元，截至6月底淨值達1,200億元，淨值比提升至8.8%。

其他壽險公司的6月及累計上半年稅後純益方面，國泰人壽為113.7億和462.4億元；新光人壽為48.6億和225億元；台灣人壽為15.9億和102.7億元；凱基人壽為15.1億和92億元。

此外，6月份新台幣兌美元貶值0.45元，七大壽險公司趁勢增提外匯價格變動準備金，累計餘額約5,945億元，其中，國壽1,309億元、富邦人壽逾1,530億元、新壽1,085億元、南山人壽也逾800億元、凱基人壽490億元、三商壽380.8億元，台壽也有300億元以上。