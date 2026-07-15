金管會上半年裁罰9787萬元 台中銀3200萬最重

行政院預計16日院會拍板「青安3.0」方案，新制規劃自2026年8月1日起實施至2029年7月31日，除新增年齡限制、排富機制及房屋總價上限外，也將提高新婚及育有未成年子女家庭的貸款額度，盼將資源集中於真正有自住需求的首購族。

2026-07-15 17:44