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金管會上半年裁罰9787萬元 台中銀3200萬最重

中央社／ 台北15日電

金管會今天公布2026年上半年對金融三業及上市櫃公司等合計開罰133件、裁罰金額為新台幣9787萬元，分別年減2.92%與2.97%，皆呈微幅下降。觀察上半年開罰案，銀行業以台中銀因內控缺失遭罰3200萬元最重，創銀行業單一裁罰案最高紀錄。

金管會銀行局公布，今年上半年合計開罰8案、裁罰金額合計5610萬元，件數跟去年同期相當，裁罰金額年增1991萬元，年增55%。銀行局指出，主要是今年5月、6月有較大額的裁罰，裁罰金額因此增加不少。

根據統計，較大裁罰案包括台中銀因內控缺失挨罰3200萬元，台新銀因前理專挪用款項未通報遭罰1400萬元，以及華南銀前行員挪用款項遭罰800萬元。

金管會保險局指出，上半年累計開鍘11件，裁罰金額為997萬元，件數年減6件，金額則較去年同期減少1863萬元，年減65%。保險局指出，主要是因2024年有針對保經代專案檢查，並於2025年陸續開罰，9件合計開罰700萬元，今年相對沒有這類狀況。

金管會證期局說明，證券期貨投信業今年上半年開罰15件、開罰金額784萬元，相較去年同期23件、裁罰金額1434萬元都較低，去年針對與客戶往來情形也辦理相關檢查，處分件數較多。

上市櫃公司部分，上半年共開罰99件、裁罰金額2396萬元，比去年同期增加10件、金額年增222萬元。證期局說明，主要是今年公司財報申報缺失較多，限期補申報未補也有連續開罰案，導致件數跟金額都較去年同期增加。

台中銀 金管會

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