七大壽險上半年新契約保費衝5,518億元 年增逾六成

受惠台股上半年持續走強，帶動投資型保單熱銷，加上分紅保單需求延續，七大壽險新契約保費收入（FYP）持續成長。根據各公司公告統計，七大壽險6月合計新契約保費收入達1,120.5億元，年成長71%；累計上半年新契約保費收入達5,518.2億元，年成長61.5%。其中，國壽累計新契約保費達1,954億元，穩居第一，也是唯一逼近2,000億元大關的壽險公司，台灣人壽則以年增140.8%居七家壽險之冠。

觀察上半年新契約保費排名，國泰人壽以1,954億元為第一，富邦人壽849.9億元排名第二；新光人壽761.9億元居第三；台灣人壽640億元排名第四；凱基人壽600.3億元位居第五；南山人壽431.4億元排名第六；三商美邦人（2867）壽280.8億元。若以年增率觀察，則以台灣人壽年增140.9%居冠，其次為國泰人壽年增105%，凱基人壽年增63.3%。

以6月單月表現觀察，國泰人壽新契約保費收入429.8億元居冠，年增134.9%；新光人壽196.8億元排名第二；富邦人壽145.9億元居第三，年增56.5%；凱基人壽141.2億元，年增150.3%，為單月成長幅度最高的大型壽險公司，七家公司皆較去年同期成長。

國泰人壽6月新契約保費收入達429.8億元、上半年累計新契約保費1,954億元，為業界市占率第一，分別年成長134.9%和105%。由於今年國內外股市行情佳，投資型保單單月和累計新契約保費收入占比都高達八成以上，分別達367.4億和1,603.4億元，且較去年同期翻倍成長，相對壓縮到利變型保單銷售情形，單月和累計新契約保費年減61%和37%，至於健康險與意外險在國壽今年力推之下，累計新契約保費也有成長7%。

富邦人壽累計上半年新契約保費收入達849.9億元，較去年同期成長35%；6月新契約保費145.9億元，較去年同期成長57%。其中，分紅保單為該公司銷售主力，上半年新契約保費達437.5億元，年成長22.2%，占整體新契約保費收入約五成。富邦人壽持續強化保障型及分期繳商品推動，累計上半年個人健康及傷害險較去年同期成長5%。

新光人壽保險業務動能仍維持強勁，1至6月FYP達761.9億，年成長37.3%；其中投資型商品上半年新契約保費達217.9億元，年增71.1%。

台灣人壽在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達640億元，較去年同期成長140.8%。

凱基人壽6月新契約保費收入141.2億元，月增23.2%、年成長150.3％，累計上半年新契約保費收入達600.3億元，年成長63.3%，銷售主力為外幣、分紅和投資型保單，其中，投資型保單仍是熱銷項目，6月新契約保費77.1億元，年成長776.6%，累計上半年新契約303.3億元，年成長378.8%，利變型保單6月及上半年新契約保費收入則分別為30.3億和175.1億元，年減23%和34％。

南山人壽6月新契約保費收入含團險約75.9億元，較去年同期59.0億元年成長29%，主因是健康險與意外險（A&H）及躉繳傳統型較去年同期成長；累計今年上半年新契約保費收入含團險達到431.4億元，較去年同期455.1億元年減5%，主因是投資型保單衰退所致。

三商美邦人壽6月新契約保費53.9億元，年增109.8%，原因在於投資型保險大幅成長，上半年新契約保費收入(FYP)為281億元，年成長48%，在保障型商品銷售方面，今年上半年長年期健康險FYP較去年同期大幅成長50%，利率變動型壽險FYP較去年同期成長10%；而投資型商品FYP為250億元，亦較去年同期成長51%。各項指標皆顯示該公司業務穩定的成長。