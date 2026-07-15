金管會裁罰風向變了？小案少、大案重 銀行業吞三張大罰單

受銀行業第2季連吞三張「大罰單」影響，2026年上半年金融三業與上市櫃公司裁罰額攀升到9,787萬元；光第2季單季就達7,549萬元，是首季的3.4倍，其中銀行業就包辦逾七成，呈現「小案少、大案加重」態勢。

據金管會統計，上半年共裁罰133件、9,787萬元，件數與金額均年減約3%。不過，首季僅裁罰2,238萬元，第2季隨銀行重大案件集中出爐，單季罰鍰跳升到7,549萬元，季度結構明顯翻轉。

從各業別來看，銀行業上半年共開罰8件、5,610萬元，年增55%，占整體罰鍰近六成。其中首季僅罰90萬元，第2季單季即衝上5,520萬元，占當季整體裁罰73%，成為罰鍰跳升主因。

銀行局主秘周正山表示，銀行業上半年罰鍰增加，主因是第2季有三件重大裁罰案，共合計5,400萬元，其中最大一案達3,200萬元。

換言之，扣除這三案，其餘五件合計僅210萬元，顯示今年不是罰單變多，而是裁罰高度集中在少數重大違規案。

證券期貨投信業上半年開罰15件、784萬元，件數與金額同步減少，罰鍰年減45%。證期局副局長黃仲豪表示，去年曾針對券商保管客戶款項、與客戶往來等項目進行主題式檢查，帶動處分件數增加，今年相關案件則較少。

保險業上半年開罰11件、997萬元，年減65%，僅有一件395萬元重大裁罰案。保險局副局長蔡火炎表示，去年因有保經代專案金檢，開罰9件、共700萬元，另有一件產險業重大裁罰案，墊高比較基期。

上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師等，上半年共開罰99件、2,396萬元，年增10%。主因部分上市櫃公司未依規定申報財報，且限期仍未補報，因而遭連續裁罰。

隨第2季大罰單集中出爐，金管會2026年行政罰鍰預算目標2億2,211萬元，上半年達成率已由首季約10%攀升到44%。

下半年仍有至少兩件重大案件待處理，全年罰鍰預算能否達標，關鍵不在罰單數量，而在重大案件何時落槌、最終裁罰金額多高。