快訊

國道一號五堵交流道重大車禍！拖吊車、貨櫃車相撞 司機當場喪命

獨／舅舅周麟無預警離世享壽73歲 外甥痛別「我們都很難過」

被動元件連環爆！禾伸堂也爆違約交割 金額達3,326萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會裁罰風向變了？小案少、大案重 銀行業吞三張大罰單

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

銀行業第2季連吞三張「大罰單」影響，2026年上半年金融三業與上市櫃公司裁罰額攀升到9,787萬元；光第2季單季就達7,549萬元，是首季的3.4倍，其中銀行業就包辦逾七成，呈現「小案少、大案加重」態勢。

金管會統計，上半年共裁罰133件、9,787萬元，件數與金額均年減約3%。不過，首季僅裁罰2,238萬元，第2季隨銀行重大案件集中出爐，單季罰鍰跳升到7,549萬元，季度結構明顯翻轉。

從各業別來看，銀行業上半年共開罰8件、5,610萬元，年增55%，占整體罰鍰近六成。其中首季僅罰90萬元，第2季單季即衝上5,520萬元，占當季整體裁罰73%，成為罰鍰跳升主因。

銀行局主秘周正山表示，銀行業上半年罰鍰增加，主因是第2季有三件重大裁罰案，共合計5,400萬元，其中最大一案達3,200萬元。

換言之，扣除這三案，其餘五件合計僅210萬元，顯示今年不是罰單變多，而是裁罰高度集中在少數重大違規案。

證券期貨投信業上半年開罰15件、784萬元，件數與金額同步減少，罰鍰年減45%。證期局副局長黃仲豪表示，去年曾針對券商保管客戶款項、與客戶往來等項目進行主題式檢查，帶動處分件數增加，今年相關案件則較少。

保險業上半年開罰11件、997萬元，年減65%，僅有一件395萬元重大裁罰案。保險局副局長蔡火炎表示，去年因有保經代專案金檢，開罰9件、共700萬元，另有一件產險業重大裁罰案，墊高比較基期。

上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師等，上半年共開罰99件、2,396萬元，年增10%。主因部分上市櫃公司未依規定申報財報，且限期仍未補報，因而遭連續裁罰。

隨第2季大罰單集中出爐，金管會2026年行政罰鍰預算目標2億2,211萬元，上半年達成率已由首季約10%攀升到44%。

下半年仍有至少兩件重大案件待處理，全年罰鍰預算能否達標，關鍵不在罰單數量，而在重大案件何時落槌、最終裁罰金額多高。

銀行業 金管會

延伸閱讀

房市冷…建商轉向都更、聯開案 仲量聯行：今年招商規模有望挑戰3000億

力積電第2季賺32.91億元、較去年同期轉盈 7月記憶體投片價調漲45%

利變保單不能再當定存賣！金管會祭三防線堵誤導 最重罰1,200萬元

利變保單當定存賣 金管會杜絕話術行銷設三防線

相關新聞

青安3.0擬限未滿50歲申貸、寬限期5年 婚育家庭可望調高上限

行政院會明日擬拍板「新青安3.0」方案。財政部國庫署長陳柏誠15日指出，新制申貸年齡須未滿50歲，貸款上限為1000萬元，但會針對婚育家庭、新婚家庭分別提高上限額度，且訂有排富條款，門檻為借款人年所得200萬元，寬限期維持5年，房屋總價門檻將依縣市訂有不同標準。

金管會裁罰風向變了？小案少、大案重 銀行業吞三張大罰單

受銀行業第2季連吞三張「大罰單」影響，2026年上半年金融三業與上市櫃公司裁罰額攀升到9,787萬元；光第2季單季就達7,549萬元，是首季的3.4倍，其中銀行業就包辦逾七成，呈現「小案少、大案加重」態勢...

七大壽險上半年新契約保費衝5,518億元 年增逾六成

受惠台股上半年持續走強，帶動投資型保單熱銷，加上分紅保單需求延續，七大壽險新契約保費收入（FYP）持續成長。根據各公司公告統計，七大壽險6月合計新契約保費收入達1,120.5億元，年成長71%；累計上半年新契約保費收入達5,518.2億元，年成長61.5%。其中，國壽累計新契約保費達1,954億元...

五大銀行上半年刷卡金額突破2兆元 年增達38%

五大信用卡發卡銀行15日最新簽帳金額出爐，合計高達6,088億元，較去年翻一倍，寫下史上最狂6月紀錄。五大發卡行合計上半年刷卡金額突破2兆元，達2.19兆元，再創歷史新高，年增近4成，達38%。

政院預計明拍板青安3.0 擬設「4大門檻」限齡、排富、房價一次看

行政院預計16日院會拍板「青安3.0」方案，新制規劃自2026年8月1日起實施至2029年7月31日，除新增年齡限制、排富機制及房屋總價上限外，也將提高新婚及育有未成年子女家庭的貸款額度，盼將資源集中於真正有自住需求的首購族。

彭博：新台幣貶至32.2元有支撐 出口基本面有望襄助反彈

在科技股拋售潮與股利匯出旺季影響下，新台幣匯率6月來一路貶值，並進入超賣區間，但近期在新台幣32.2元水準獲得支撐。彭博資訊指出，在央行調節和強勁出口基本面的支撐下，隨著季節性的不利因素逐漸減輕，新台幣匯率後續有望反彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。