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6月國銀人民幣存款餘額1052億元 終止連2降

中央社／ 台北15日電
中央銀行今天公布最新國銀辦理人民幣業務概況，6月國銀人民幣存款餘額為人民幣1052.59億元，終止連2降。聯合報系資料照
中央銀行今天公布最新國銀辦理人民幣業務概況，6月國銀人民幣存款餘額為人民幣1052.59億元，終止連2降。聯合報系資料照

中央銀行今天公布最新國銀辦理人民幣業務概況，6月國銀人民幣存款餘額為人民幣1052.59億元，終止連2降。央行官員說明，美伊6月達成初步和平協議，中東緊張局勢一度降溫，使資金回流美元資產的情況趨緩。

央行統計，截至115年6月底，外匯指定銀行（DBU）與國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額合計為1052.59億元，結束連2降；其中，DBU人民幣存款餘額降至799.25億元，月減8.52億元，跌破800億元大關，OBU則增加14.3億元，升至253.34億元。

央行官員說明，6月DBU存款餘額下降，其中法人、散戶存款同步下滑，法人戶存款下降主因是廠商基於資金調度，將部分人民幣存款結成新台幣；散戶方面，從投資報酬率考量，人民幣利率相對不具吸引力，中長期趨勢多呈下滑。

央行官員指出，前兩個月因中東地緣政治局勢緊繃，避險情緒升溫，資金回流美元資產，當時部分廠商選擇調整部位，將資金轉向美元，6月變動主因回歸企業資金調度，顯示國際局勢變化確實影響廠商資金配置與操作策略。

至於6月OBU存款餘額增加，央行官員說明，主因是廠商收到人民幣貨款增加所致。

央行官員表示，6月中東局勢緩和，國銀人民幣存款餘額止跌回穩，但是7月美伊衝突再起，避險情緒升溫，國際油價也有上漲，可能進一步推升通膨，增加美國聯準會升息壓力，國際局勢變化是否再度帶動資金流向美元，仍有待觀察。

央行 中央銀行

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