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股利匯出壓力持續 新台幣量縮貶值收32.189元

中央社／ 台北15日電
新台幣匯率由升轉貶，收盤收在32.189元，貶1.7分，匯價連2黑。聯合報系資料照
新台幣匯率由升轉貶，收盤收在32.189元，貶1.7分，匯價連2黑。聯合報系資料照

美國6月通膨數據降溫，緩和聯準會升息壓力，美元指數下跌，亞幣獲得喘息空間，但外資股利匯出壓力持續，新台幣匯率由升轉貶，收盤收在32.189元，貶1.7分，匯價連2黑，成交量能清淡，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至17.3億美元。

美國6月CPI漲幅低於市場預期，美股主要指數同步收高。台股今天跟進漲勢，收復45000點關卡和5日線約45368點，終場上漲893.64點，收45631.59點。外資續砍台股，但金額明顯收斂，今天賣超金額14.15億元。

台股強勢反彈，不過新台幣匯率未能同步上漲，今天開盤價為32.11元，早盤反映美元走弱，小幅升至盤中高點32.1元，但外資匯出浪潮持續，匯價由升轉貶，並於32.2元價位附近震盪，終場收在32.189元，再創逾1年2個月低點。

外匯交易員指出，外資賣超台股以及股利匯出的雙重壓力持續，新台幣匯價延續貶勢，但32.2元價位附近支撐浮現，出口商拋匯力道明顯放大，跌勢明顯趨緩。

此外，台股表現仍是影響外資布局的重要觀察指標。外匯交易員直言，台積電法說即將登場，是否能夠釋出利多、提振投資人信心，市場高度矚目，如果再次點燃熱潮，不排除外資領取股利後直接加碼台股，減緩匯出壓力。

台幣匯率

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