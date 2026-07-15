13家金控上半年狂賺4408億創同期高 富邦金奪雙冠王、國泰金單月稱霸

國內13家上市金控今年上半年獲利成績單15日全數揭曉，13家金控6月單月稅後純益合計達734.9億元。累計上半年整體金控業大賺4408.7億元，一舉刷新歷史同期新高紀錄，年增率達101%，續寫三位數成長的戰績。其中，富邦金（2881）上半年獲利突破900億元大關，達973.4億元，累計每股純益（EPS）6.67元居雙冠王，國泰金（2882）則為單月獲利王。

受惠於台股交易熱絡與全球資本市場蓬勃發展，加上銀行放款、財富管理、證券經紀與壽險投資收益等四大引擎同步升溫，13家金控繳出亮眼成績單，上半年累計稅後純益達4408.7億元，再締歷史新高。且有11家全數改寫歷史同期新高，而國泰金創2022年以來同期新高，國票金（2889）累計獲利已超越去年全年表現。

以金控上半年獲利EPS來看，富邦金每股賺6.67元排名第一；國泰金4.95元居次；元大金（2885）及中信金（2891）分別以2.74元及1.96元，排在第三、四名；台新新光金（2887）1.71元排在第五。

若與去年上半年獲利相比，以成長率來看，13家皆為正成長，其中，凱基金（2883）、台新新光金、國票金，分別年成長419.5%、328.4%、324%，排在前三；元大金年增125.3%排在第四；永豐金（2890）年增93.6%排在第五。

富邦金15日公布6月自結合併稅後純益94.9億元。累計今年上半年稅後純益973.4億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後純益為6.67元。金控6月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益292.2億元，累計前6月共1,884.1億元，超越歷年全年獲利表現，總計每股稅後純益為13.17元。

6月各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信單6月及累計上半年獲利皆創歷史同期新高；富邦人壽單6月及累計上半年本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益亦創下歷史同期新高紀錄。

台北富邦銀行6月稅後純益52億元，年成長36%，單月獲利首次突破50億元，主要受惠股息收入挹注，以及存、放款規模持續擴大與財富管理業務成長，帶動營收提升。累計前6月稅後純益257.3億元，較去年同期成長32%，續創歷史新高。

受惠台股交易熱絡，富邦證券6月稅後純益26億元，累計上半年稅後純益110.2億元，較去年同期成長172%，上半年累計獲利突破百億元，且已超越去年全年獲利，單月及累計獲利均續創歷史新高。