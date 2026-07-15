快訊

黃仁勳東京闢謠！強調Vera Rubin晶片已生產 指稱延誤的報導不實

波及業者家數暴增！食藥署曝1006家下游業者受影響 合計回收逾7600公噸

影／基隆市府爆弊議員、官員及廠商勾結涉綁圍標 謝國樑回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

青安3.0擬限未滿50歲申貸、寬限期5年 婚育家庭可望調高上限

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
財政部國庫署長陳柏誠。記者黃婉婷／攝影
財政部國庫署長陳柏誠。記者黃婉婷／攝影

行政院會明日擬拍板「新青安3.0」方案。財政部國庫署長陳柏誠15日指出，新制申貸年齡須未滿50歲，貸款上限為1000萬元，但會針對婚育家庭、新婚家庭分別提高上限額度，且訂有排富條款，門檻為借款人年所得200萬元，寬限期維持5年，房屋總價門檻將依縣市訂有不同標準。

青安貸款自2010年推出，為因應房價高漲、央行升息等原因，2023年8月提出精進方案，俗稱青安貸款（青安2.0），貸款條件最高核貸8成、額度上限為1000萬元、貸款年限最長40年，寬限期5年，加計公股與內政部住宅基金補貼，利率最低可達1.775%，方案將於今年7月底屆期。

陳柏誠指出，青安貸款1.0自2010年12月1日開辦以來，累計戶數達51萬6475戶，累計撥貸金額達2兆7828億元；2023月8月1日青安2.0實施以來，累積戶數為17萬1705戶，累計撥貸金額為1兆3411億元。

針對8月將上路的「青安3.0」，陳柏誠表示，經財政部、內政部、央行、金管會跨部會商議，全面評估房市供需、金融市場、民眾需求、過往成效及政府收支財源運用，新制將去掉高齡因素，申貸年齡限制為未滿50歲，目前利息補貼最低為1.775%，規劃補貼3年，排富條款部分，將以借款人年所得200萬元作為門檻。

本報報導，房屋總價預計採「三級制」，總價超過上限不得申貸，台北市總價上限為3500萬元，新北市、新竹縣市為2500萬元，其餘縣市上限為2000萬元。陳柏誠說，新制將訂有房屋總價限額，媒體報導數字，大概是透過內政部114年第四季中位數推估，最終方案將於院會後公布。

貸款上限部分，陳柏誠說，原則訂在1000萬元，育有未成年子女的婚育家庭，以及結婚2年內的新婚家庭，會依實際情況放寬貸款總額，會高於原來的1000萬元；若出現假結婚又離婚，他說，這將回歸實務認定，若確認是無效婚姻，契約即無效。

寬限期方面，陳柏誠說，政府會考量民眾是否有需求，依據過去經驗，寬限期申請5年的約占23.3％、從未申請寬限期的民眾也逾50％，預期最高訂在5年，給申請者有彈性的額度。

青安3.0 青安 財政部

延伸閱讀

政院預計明拍板青安3.0 擬設「4大門檻」限齡、排富、房價一次看

教部學產基金新制 放寬排富標準、加碼弱勢補助

子女婚嫁 贈與2,352萬免稅

雙薪存股族沒被新青安2.0排除！排富條款朝「個人收入」為標準 財長：兩周內公布

相關新聞

政院預計明拍板青安3.0 擬設「4大門檻」限齡、排富、房價一次看

行政院預計16日院會拍板「青安3.0」方案，新制規劃自2026年8月1日起實施至2029年7月31日，除新增年齡限制、排富機制及房屋總價上限外，也將提高新婚及育有未成年子女家庭的貸款額度，盼將資源集中於真正有自住需求的首購族。

青安3.0擬限未滿50歲申貸、寬限期5年 婚育家庭可望調高上限

行政院會明日擬拍板「新青安3.0」方案。財政部國庫署長陳柏誠15日指出，新制申貸年齡須未滿50歲，貸款上限為1000萬元，但會針對婚育家庭、新婚家庭分別提高上限額度，且訂有排富條款，門檻為借款人年所得200萬元，寬限期維持5年，房屋總價門檻將依縣市訂有不同標準。

五大銀行上半年刷卡金額突破2兆元 年增達38%

五大信用卡發卡銀行15日最新簽帳金額出爐，合計高達6,088億元，較去年翻一倍，寫下史上最狂6月紀錄。五大發卡行合計上半年刷卡金額突破2兆元，達2.19兆元，再創歷史新高，年增近4成，達38%。

彭博：新台幣貶至32.2元有支撐 出口基本面有望襄助反彈

在科技股拋售潮與股利匯出旺季影響下，新台幣匯率6月來一路貶值，並進入超賣區間，但近期在新台幣32.2元水準獲得支撐。彭博資訊指出，在央行調節和強勁出口基本面的支撐下，隨著季節性的不利因素逐漸減輕，新台幣匯率後續有望反彈。

花旗挺台企 搶全球AI商機

人工智慧（AI）浪潮正快速改寫全球產業版圖，從半導體、先進製造一路延伸至能源、基礎建設、物流、金融等領域，掀起新一波全球投資熱潮。花旗日本、北亞及澳洲區域暨銀行業務負責人龍明睿（Marc Luet）表示，AI已不只是科技產業的成長引擎，而是一場跨產業、跨國界的結構性變革，未來幾年全球將迎來龐大的資本支出需求，金融機構將扮演企業與國際資本市場間的重要橋梁。

花旗融入智能 提升服務效率

花旗集團也推動將AI作為現代化轉型的重要驅動力，積極將AI融入業務營運的各個環節，持續提升服務效率、決策品質與營運韌性。同時，將安全、合規與負責任的創新置於優先位置，確保科技應用在創造價值的同時，亦符合最高標準的風險管理與治理要求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。