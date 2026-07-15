青安3.0擬限未滿50歲申貸、寬限期5年 婚育家庭可望調高上限

行政院會明日擬拍板「新青安3.0」方案。財政部國庫署長陳柏誠15日指出，新制申貸年齡須未滿50歲，貸款上限為1000萬元，但會針對婚育家庭、新婚家庭分別提高上限額度，且訂有排富條款，門檻為借款人年所得200萬元，寬限期維持5年，房屋總價門檻將依縣市訂有不同標準。

青安貸款自2010年推出，為因應房價高漲、央行升息等原因，2023年8月提出精進方案，俗稱青安貸款（青安2.0），貸款條件最高核貸8成、額度上限為1000萬元、貸款年限最長40年，寬限期5年，加計公股與內政部住宅基金補貼，利率最低可達1.775%，方案將於今年7月底屆期。

陳柏誠指出，青安貸款1.0自2010年12月1日開辦以來，累計戶數達51萬6475戶，累計撥貸金額達2兆7828億元；2023月8月1日青安2.0實施以來，累積戶數為17萬1705戶，累計撥貸金額為1兆3411億元。

針對8月將上路的「青安3.0」，陳柏誠表示，經財政部、內政部、央行、金管會跨部會商議，全面評估房市供需、金融市場、民眾需求、過往成效及政府收支財源運用，新制將去掉高齡因素，申貸年齡限制為未滿50歲，目前利息補貼最低為1.775%，規劃補貼3年，排富條款部分，將以借款人年所得200萬元作為門檻。

本報報導，房屋總價預計採「三級制」，總價超過上限不得申貸，台北市總價上限為3500萬元，新北市、新竹縣市為2500萬元，其餘縣市上限為2000萬元。陳柏誠說，新制將訂有房屋總價限額，媒體報導數字，大概是透過內政部114年第四季中位數推估，最終方案將於院會後公布。

貸款上限部分，陳柏誠說，原則訂在1000萬元，育有未成年子女的婚育家庭，以及結婚2年內的新婚家庭，會依實際情況放寬貸款總額，會高於原來的1000萬元；若出現假結婚又離婚，他說，這將回歸實務認定，若確認是無效婚姻，契約即無效。

寬限期方面，陳柏誠說，政府會考量民眾是否有需求，依據過去經驗，寬限期申請5年的約占23.3％、從未申請寬限期的民眾也逾50％，預期最高訂在5年，給申請者有彈性的額度。