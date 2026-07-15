五大銀行上半年刷卡金額突破2兆元 年增達38%

五大信用卡發卡銀行15日最新簽帳金額出爐，合計高達6,088億元，較去年翻一倍，寫下史上最狂6月紀錄。五大發卡行合計上半年刷卡金額突破2兆元，達2.19兆元，再創歷史新高，年增近4成，達38%。

五大發卡行前6月刷卡金額，仍以中信銀奪冠達6,263億元，其次為國泰世華銀的4,923億元。

以6月單月來看，玉山銀行以單月簽帳金額1,609億元，領先中信銀的1,559億元，奪下單月刷卡王寶座，這是今年以來玉山首度登頂，單月發卡王則以國泰世華銀的22萬張新卡拿下第一。

五大發卡行6月刷出新高紀錄！玉山銀、中信銀、國泰世華銀、台新銀、北富銀合計刷卡簽帳金額高逾6,088億元，跟2025年同期比較，年增高達117%，等於翻了一倍之多。前6月五大行刷卡金額突破2兆元，達2.19兆元，年增37.8%。