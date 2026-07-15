AI實力獲專利驗證 國泰人壽累計突破300件專利居業界之冠

面對數位轉型加速、科技競爭升溫及監理環境日趨嚴謹，保險業者如何在合規前提下持續創新，已成為產業關注的核心課題。國泰人壽長期以科技創新厚植競爭優勢，在2017年底專利累積突破百件，截至2026年上半年更是已超過300件。近年金融科技與人工智慧成為驅動產業轉型的重要引擎，國泰人壽更積極開發新技術應用領域。目前國泰人壽取得的專利類型，涵蓋發明、新型及設計專利，不僅穩居壽險業專利領先地位，更是壽險業唯一入選經濟部智慧財產局「專利百大」的企業，展現長期投入數位轉型、AI研發與智慧財產布局的豐碩成果。

2025 年國泰人壽經智慧財產局審核通過之專利件數共計61件，其中近四成與AI、大數據及智慧服務應用相關，充分展現創新技術落地能力；其中六項專利，如「個人化保險之保障額度推薦方法及系統」及「個人化保險商品推薦裝置 」等，已經成功導入保險服務流程中，展現國壽在AI與數據應用領域的領先地位。

國壽專利成果並非停留於研發階段，而是實際應用於客戶服務。以國泰人壽「保險視圖」服務平台為例，該平台以「有、缺、補」為核心，透過保障目標分析、情境試算與圖表呈現，協助保戶看見保障缺口；「個人化保險之保障額度推薦方法及系統」專利技術導入「缺」階段，協助客戶透過問卷解析自己未來面臨疾病、失能或長期照護等情境時，希望達成的醫療品質、照護條件及財務目標，再結合相關醫療費用資料進行分析，計算其在不同保障面向所需的保障額度。並將「個人化保險商品推薦裝置」專利技術導入「補」階段，透過「AI 推薦」客製化貼近保戶的需求，另外保戶也能參考「熱門推薦」，了解最多人選擇的保障方案，最後可串接專業保險顧問諮詢服務，打造專屬保障計畫。

近年來，國泰人壽積極推動AI技術應用於核保、理賠、客服，及保戶經營等多元場景應用，不僅提升營運效率，讓保險服務更即時、還能更貼近客戶需求。國泰人壽表示，專利不僅是創新成果的展現，更是推動技術應用與服務升級的重要基礎。未來將持續深化科技創新，秉持「BETTER TOGETHER 共創更好」的精神，打造更智慧、更便捷的保險服務體驗。