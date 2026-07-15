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國泰世華銀6月信用卡刷卡金額逾千億 上半年累計刷卡金額衝4,923億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

國泰世華銀行6月信用卡整體簽帳金額逾1,247億元，較去年同期成長82%，主要受惠於綜所稅入帳（去年綜所稅遞延至7月入帳）及各類簽帳消費穩定成長，若排除綜所稅因素，整體一般消費仍維持穩健成長。今年上半年信用卡簽帳金額已達4,923億元，較去年同期增加逾1,000億元、年增27%。

6月端午連假與暑假旅遊旺季前夕，旅遊及購物相關消費需求高，包括航空、旅行社、旅遊平台及海外消費持續成長，同時在百貨電商、數位訂閱及超商、餐飲等日常支付需求穩定成長下，加上CUBE信用卡多元權益與點數回饋設計，促使卡友集中消費，整體簽帳金額持續穩定成長。

國泰世華銀行表示，信用卡市場競爭也已從過去以回饋為主，進一步邁向點數生態圈、數位服務及場景經營的新階段。面對市場競爭，國泰世華銀行持續以CUBE平台為核心，串聯旅遊、購物、支付與金融服務，打造完整的生活金融生態圈，並將信用卡從支付工具延伸為整合信用卡、存款、投資理財及點數回饋的金融服務平台，透過CUBE App與國泰優惠CUBE Rewards App雙平台深化客戶數位互動與日常使用體驗，結合集團資源與跨產業合作，持續擴大CUBE生態圈影響力。

下半年預期信用卡消費動能將主要來自海外旅遊、數位消費及日常生活支付三大場景，且隨著暑假、連假及年底旅遊旺季陸續到來，海外旅遊將是持續帶動市場成長的重要引擎，其中，又以日本旅遊最為熱絡，不僅帶動海外消費成長，也成為信用卡市場競爭的重要場景。

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