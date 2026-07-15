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臺企銀數位轉型成果再獲國際肯定 連三年蟬聯《ABF》大獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
臺灣企銀勇奪ABF「臺灣年度數位轉型獎」，由數位金融部協理蔡育呈（右）代表受獎。圖／臺企銀提供
臺灣企銀勇奪ABF「臺灣年度數位轉型獎」，由數位金融部協理蔡育呈（右）代表受獎。圖／臺企銀提供

國際權威財經媒體《亞洲銀行與財經》雜誌（Asian Banking & Finance, ABF）於新加坡舉行頒獎典禮，臺企銀致力推動數位轉型有成，於亞洲地區激烈評選中脫穎而出，蟬聯「台灣年度數位轉型獎（Digital Transformation of the Year）」，並已連續三年獲得《ABF》獎項肯定，充分展現推動數位轉型卓越成果，在數位金融領域的創新實力備受國際肯定！

臺企銀自2021年起積極推動全面性的數位轉型，以「科技通路賦能」為核心主軸，著力於建構完善的數位金融基礎，今年則以ABCD（AI人工智慧、Business Model商業模式、Customer Experience客戶體驗、Data Driven數據應用）發展策略，邁向「AI數據賦能」為核心的智慧金融新階段，逐步完成由傳統銀行向智慧金融機構的轉型升級，持續建立具示範性的數位金融發展典範。

為提升數位金融服務市場能見度，臺企銀數位品牌「Hokii」以年輕化與生活化形象，結合官網、行動銀行APP、數位帳戶、數位會員等金融服務，並且透過LINE貼圖、Facebook、LINE官方帳號及Instagram等社群平台，創造全方位數位金融生活圈，數位金融服務整體滿意度連續三年穩定成長，顯示客戶對臺灣企銀服務品質給予高度肯定及信賴。

在金融安全方面，臺企銀將「防詐」列為數位轉型核心，建構「事前預警、事中攔阻、事後強化驗證」三階段防護機制，透過交易三大創新安全鎖即時控管高風險交易；其次在裝置與應用安全層建構「五防」，將防護範圍延伸至使用情境與數位行為；最外層則為主動防詐層，結合電信API即時串接的「SIM卡詐欺防護」，以及導入機器學習的「AI投資阻詐預測模型」分析用戶交易樣態，主動攔阻潛在詐騙風險，打造全方位智慧安全防禦機制，全面守護客戶金融交易安全。

未來，臺企銀將持續以數位科技驅動金融創新，深化AI應用、強化數位安全防護及優化客戶體驗，攜手中小企業與客戶共同邁向智慧金融新未來，朝「成為中小企業與客戶首選銀行」的願景穩健邁進。

臺企銀

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