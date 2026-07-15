政院預計明拍板青安3.0 擬設「4大門檻」限齡、排富、房價一次看

行政院預計16日院會拍板「青安3.0」方案，新制規劃自2026年8月1日起實施至2029年7月31日，除新增年齡限制、排富機制及房屋總價上限外，也將提高新婚及育有未成年子女家庭的貸款額度，盼將資源集中於真正有自住需求的首購族。

財政部推出的青安貸款寬限期自2023年8月1日起，自三年延長至五年，實施至今。青安2.0也將在7月31日落日，為銜接上新的政策，行政院擬定青安3.0計畫，預計8月1日上路。

財政部國庫署長陳柏誠說明，整體青安貸款，包括青安1.0到青安2.0，從2010年12月1號開辦，累積戶數達到51萬6,475戶，累積撥貸金額大概2兆7,828億元。如果只看青安2.0，戶數是17萬1,705戶，累積撥貸金額是1兆3,411億元。由此可見，確實青安貸款是有他的需求存在。行政院與財政部也已多次召開跨部會會議，包括內政部、央行跟金管會，全面評估房市狀況、金融市場、民眾需求、青安貸款成效，以及政府收支運用，進行了這一次「青安3.0」的檢討。

陳柏誠表示，此次政策主要是將「高齡化」因素排除，因此規劃以未滿50歲作為申請資格，而非外界解讀的50歲以下或其他年齡區間，將以正式方案公告為準。

至於是否有排富機制，陳柏誠說，原先曾評估採家戶所得作為門檻，但考量家戶所得可能造成結婚後反而失去資格的「結婚懲罰」，因此最後調整為以借款人本人年所得200萬元作為排富標準，也同步提高貸款資格條件。

此外，房價總價部分，陳柏誠表示，政府希望將新青安資源提供給真正有貸款需求的民眾，因此房屋總價一定會設有限額，避免高總價住宅也適用優惠貸款。至於媒體報導台北市總價3,500萬元、新北市及新竹縣市2,500萬元、其他縣市2,000萬元等標準，相關數字是依據去年第4季各地房價中位數推估，可供參考。

貸款額度方面，目前新青安貸款上限為1,000萬元，陳柏誠透露，新方案將針對新婚家庭及育有未成年子女家庭提供較高貸款額度，不會全面提高。媒體先前報導，新婚家庭可提高至1,200萬元、育兒家庭提高至1,400萬元。另，新青安3.0未來將以目前最受民眾青睞的一段式利率為主。根據統計，現行青安2.0約九成借款人皆選擇一段式固定利率，因此新方案將朝簡化利率機制方向規劃，提供較具彈性的補貼方式。