13家金控上半年獲利4408億元創同期高 年增逾1倍

13家上市金控上半年獲利亮眼，合計前6月累計獲利達新台幣4408.75億元，刷新史上同期新高紀錄，相較去年同期大增101%，續寫3位數成長佳績。其中，富邦金奪下累計獲利與每股稅後盈餘（EPS）雙冠王，國泰金則取得單月獲利王寶座。

受惠台股交易熱絡與資本市場蓬勃發展，加上銀行放款、財富管理、證券經紀及壽險投資收益等業務升溫，13家金控6月稅後盈餘合計734.92億元，上半年稅後獲利達4408.75億元，刷新2021年上半年3415.7億元新高紀錄，年增率達101%。

富邦金6月自結稅後淨利94.9億元，上半年稅後淨利973.4億元，創歷史同期新高，年增89%，每股稅後盈餘（EPS）為6.67元。金控累計獲利若加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）權益工具稅後處分利益合計達1884.1億元，超越歷年全年獲利。子公司台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信上半年獲利皆創歷史同期新高。

國泰金6月稅後淨利165.9億元，上半年賺765.2億元，年增67%，EPS為4.95元，若加計FVOCI股票處分損益，上半年對保留盈餘的影響數達1659億元，已超越歷年全年水準。國壽上半年獲利達462.4億元，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利均創歷年同期新高。

元大金6月受惠股市交易熱絡，自結稅後淨利75.12億元，累計稅後淨利為365.72億元，一舉超越去年全年獲利，相較去年同期增加125%，EPS為2.74元，旗下證券、銀行、人壽子公司與金控前6月獲利均創新高。

中信金6月稅後盈餘47.47億元，上半年獲利395.37億元，創歷年同期新高，年增1成，EPS為1.96元。子公司中信銀上半年獲利311.78億元，同步創歷年新高，年成長12%，除了淨利差擴大外，最主要受惠財管收入成長逾4成，加上放款量成長近2成，子公司台灣人壽上半年獲利102.76億元，也年增42%。

台新新光金6月獲利89.6億元，前6月獲利438.3億元，較去年合併前的台新金成長329%，EPS為1.71元。受惠於核心業務動能強勁，子公司台新銀行、新光銀行、台新證券累積獲利均創同期新高，新光人壽在CSM（合約服務邊際）獲利效益的穩定釋放與經常性投資收益雙重挹注下，營運維持穩健擴張。

永豐金6月自結稅後淨利42.59億元，上半年稅後淨利為245.5億元續創高，年增94%，EPS為1.69元，主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動，包括永豐銀行、永豐金證券前6月獲利均創同期新高。

凱基金6月自結獲利61.1億元，上半年獲利284.4億元，年成長419.55%，EPS為1.64元，若累計獲利加計FVOCI股票處分利益則為677.75億元，創歷史同期新高。受惠台股今年多頭行情，凱基證券上半年大賺179.36億元，創同期新高，年增383%，凱基人壽上半年獲利92.03億元，凱基銀行因存放款規模穩定擴張，上半年獲利42.76億元，年成長27%。

玉山金6月自結稅後淨利37.07億元，上半年稅後淨利214.34億元，創歷年同期新高，較去年同期增加28%，EPS為1.32元。

4大公股金控方面，兆豐金6月獲利32.72億元，累積獲利213.07億元，EPS達1.44元，續居公股龍頭；華南金累積稅後淨利173.64億元，EPS為1.25元；第一金累積稅後淨利177.98億元，EPS為1.24元；合庫金累計稅後淨利134億元，EPS為0.82元。