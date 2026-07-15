台新銀6月信用卡刷卡金額918億元 單月刷卡金額創歷年新高

台新銀行6月信用卡刷卡金額918億元，單月刷卡金額創歷年新高，綜所稅、保費、海外、旅遊消費成長顯著。

6月受綜所稅入帳影響，單月刷卡金額年增率109.4%(去年同期無綜所稅)，6月迎接暑假及端午假期，「玩旅刷」旅遊/海外消費、「好饗刷」全臺餐飲享最高3.3%，受客戶好評。

此外，7/8推出全新「Chill刷」最高10%，鎖定年輕族群愛聚會/追星/健身等場景，上市便引起大量社群自主討論及申辦量，7/15起35歲以下新戶透過專屬連結辦卡，消費達檻再享不限通路加碼15%回饋或上掀行李箱好禮二選一。

7/8台新Richart卡推出全新Chill刷，鎖定年輕族群愛聚會、追劇、健身的消費習慣，指定通路最高享10%回饋。

另8月為暑假旅遊旺季，8/31前全臺旅行社刷台新卡，最高享5%回饋；虎航刷台新卡購票最高享95折；若是赴日旅遊，則可用台新Pay+綁定Richart卡，消費享最高19%優惠+3.8%回饋，再免1.5%國外交易手續費。