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玉山銀信用卡6月簽帳金額1,609億元創新高 年增224%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

玉山信用卡業務持續穩定增長，6月新發卡數為6.4萬張，6月單月簽帳金額為1,609億元，較去年同期成長224%，年度簽帳金額為4,149億元，較去年同期成長49%，整體維持穩健雙位數成長動能，創造6月單月與年度累積新高。

6月新發卡主要動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear信用卡等。為貼近卡友最新生活型態，玉山Unicard自7月起優化百大指定消費通路，新增拓元售票、威秀影城、台塑石油PAY及旅行社等15個以上消費場域，並於即日起至9月30日推出新戶申辦最高享20%回饋的活動，全面滿足卡友日常消費所需。

此外，被譽為旅日必備的玉山熊本熊卡，也挹注發卡動能，除了提供日本消費最高2.5%回饋無上限及指定日本商店最高8.5%回饋外，9月30日前首次申辦並於核卡後30天內新增國內一般消費滿額，即可獲贈「指定台灣國際機場限定區域單程接機或送機1趟」。玉山信用卡以顧客導向為核心，經營顧客多元用卡需求，並推動玉山信用卡整體發卡量增長。

玉山信用卡6月單月簽帳金額為1,609億元，較去年同期成長224%，年度簽帳金額為4,149億元，較去年同期成長49%，整體維持穩健雙位數成長動能，創造6月單月與年度累積新高。

6月份簽帳成長動能主要來自於稅費、網購、旅遊與國外實體消費。受惠於618購物節帶動，電商平台消費表現亮眼，推升整體網購簽帳金額；此外，隨著暑假旅遊旺季即將到來，民眾提前規劃國內外旅遊行程，帶動旅遊及海外實體消費持續成長。

因應暑期旅遊旺季，玉山信用卡同步推出一系列活動，即日起至9月30前，精選40家以上旅行社、航空及國內旅遊平台，消費滿額最高可享4,000元回饋；同時持續推出「陪您環遊世界」活動，日韓、歐美、紐澳等指定國家實體商店消費最高享11,000點玉山e point回饋，滿額還能再抽RIMOWA行李箱，讓卡友在旅遊過程中享有更多元的消費回饋與購物禮遇。

信用卡 玉山銀

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