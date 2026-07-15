北富銀信用卡上半年簽帳金額突破3,300億元 創歷年同期新高

北富銀公布信用卡6月刷卡量755億，較去年同期成長48%，較上月成長46%，主要為綜所稅刷卡金額於6月上旬入帳。累計今年前6月簽帳金額已突破3,300億元，創歷年同期新高。6月當月發卡數為4.11萬張。

另外，北富銀今年的綜所稅百萬級刷手突破3,000人。6月刷卡量成長主要來自於稅款、旅遊及量販賣場，消費占比約5成。

北富銀2026年6月新增發卡量約4.1萬張，主要發卡貢獻及本行累積發卡量前三名為：富邦Costco聯名卡約280萬卡、富邦J卡約240萬卡及富邦momo卡約115萬卡。

北富銀表示，下半年積極把握海外旅遊與跨境網購等具潛力的消費場景，並將更聚焦「精準客群、深耕場景」，透過差異化經營與提升客群價值，致力維持信用卡業務穩健且高品質的成長。

隨著暑假旅遊旺季來臨，民眾陸續規劃機票、住宿及海外行程，北富銀打造涵蓋「行前規劃、旅途中消費、旅後資金運用」的完整旅遊消費體驗。卡友於國內指定六大旅遊場域，包括全台旅行社、指定航空公司、免稅店及旅遊平台等消費，滿額最高可享3,600元回饋，旅程期間，海外藥妝百貨消費最高享26%回饋，為提供更彈性的資金運用選擇，北富銀亦推出海外刷卡消費單筆滿千元申辦12~30期單筆分期，可享前三期免息優惠，讓卡友盡情享受暑期旅遊與跨境購物樂趣，同時靈活運用資金，打造更完整的旅遊消費體驗。