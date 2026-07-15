富邦景氣循環多元資產組合基金獲准成立 掌握景氣循環全天候投資布局

近年全球市場受AI浪潮、降息預期、關稅政策及地緣政治等因素交互影響，股債與各類資產輪動速度明顯加快，投資難度持續提升。富邦投信表示，在不確定性已成為市場新常態的環境下，單一資產已難以因應不同景氣階段，唯有透過景氣循環研判搭配多元資產配置，才能兼顧投資機會與風險控管。富邦景氣循環多元資產組合基金15日正式獲主管機關核准成立，將透過全球ETF布局股票、債券、REITs、黃金等多元資產，協助投資人掌握不同景氣循環下的投資契機。

富邦投信指出，近年全球市場從疫情、降息循環、AI革命到關稅政策與地緣政治衝突，市場情緒快速切換，資產表現也持續輪動。歷史經驗顯示，每年領漲資產往往不同，若過度集中單一市場或單一產業，不僅容易錯失其他投資機會，也將提高投資組合波動，因此建立具備彈性的多元資產配置策略，已成為長期投資的重要核心。

富邦景氣循環多元資產組合基金經理人林忠義表示，投資市場最困難的三件事，就是「何時投資、投資哪些資產，以及如何投資」。此檔基金設計即是希望協助投資人克服追高殺低、羊群效應及過度自信等常見投資偏誤，透過景氣循環判斷、多元資產配置及ETF組合投資三大核心理念，建立更具紀律的投資方式。

基金投資策略以「3A」為核心，包括全天候掌握景氣循環（All-weather）、ETF資產配置（Asset Allocation）及虛實資產整合（Aggregation），並結合量化模型與投資團隊專業判斷，依據OECD綜合領先指標、美債利差及聯準會總資產等三大景氣指標，動態研判景氣所處階段，適時調整股票、債券、房地產、黃金等資產配置比例，以因應景氣復甦、擴張、收縮及衰退等不同循環階段。

富邦投信表示，資產配置向來是影響投資績效的重要因素，布林森（Gary Brinson）研究指出，投資組合長期績效主要來自資產配置；耶魯大學捐贈基金則透過高度多元化配置，創造亮眼長期績效，均凸顯多元資產配置的重要性。面對未來市場仍將受到政策、利率、AI發展及地緣政治等多重因素影響，基金將以景氣循環為主軸，透過全球ETF進行跨資產布局，協助投資人在市場輪動中掌握機會、降低投資波動，打造更具韌性的長期投資組合。