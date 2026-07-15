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因應高齡長照開銷 遠雄人壽倡「雙軌機制」打造兩代安心指南

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著平均壽命延長與少子化浪潮衝擊，如何在漫長的人生後半段走得優雅，已成為每個人無可避免的必修課。根據衛福部統計，台灣需要照顧的失能、失智及身心障礙總人口已突破80萬人，且國人平均長照時間高達7.3年，若以每月基本的看護費、營養品及消耗品開銷約4～5萬元估算，長期下來是一筆不小的家庭支出，加上前期的醫療與居家環境改善費用，對多數家庭而言，是一項需要提早規劃的隱形財務負擔。

面對長達數年的經濟重擔，遠雄人壽建議，民眾在規劃退休生活時，應提早布局長期照顧保障，透過具備「長期照顧一次給付」與「長期照顧分期給付」雙重機制的完整規劃，若未來面臨需要長期照顧狀態，便能擁有一筆緊急安養金，以填補當下的醫療開銷或環境改裝費用；隨後定期給付的「長期照顧分期照顧金」，則能轉化為每月穩定的資金來源，維持長期的照顧品質與尊嚴。

針對資金充裕、步入中年準備規劃退休的熟齡族，遠雄人壽建議首選具備終身保障的長期照顧保險，此類規劃繳費期滿即不用再繳，並享有終身保障，更重要的是，可留意是否具備「豁免保費機制」之功能，此功能最大特點在一旦在繳費期間內，不幸面臨長照狀態或達到特定失能等級時，後續保費便無須再繳，保障依舊有效，可有效避免因收入中斷而導致保單失效的窘境。

此外，針對許多民眾擔心「保費沒用到很浪費」，現行部分長期照顧保險也融入了「資產傳承」的友善設計。若保戶至一定年齡仍平安順遂，或是於保障期間內身故，也能領回所繳保費總額(並扣除已領取的長照給付)，讓保費資產不浪費，完美兼顧老年後風險防護與下一代的資產配置。

對於背負家庭重擔的三明治族或預算有限的年輕小資族，若想拉高保障卻受限於預算，可選擇一年期定期長照險來靈活補強。這類規劃優勢在於保費負擔低、調整彈性大，民眾只需將其附加在既有保單下，就能在家庭責任最重的黃金拼搏期，用相對精簡的預算為家人撐起百萬級的長照防護傘，留給自己與家人更多調整資金的空間。

長照是一場與時間和耐力賽跑的考驗。遠雄人壽呼籲，長照保障並非富裕階級的專利，無論是選擇功能健全的終身保障，還是善用低門檻的定期配置補強，民眾都應在健康狀況良好、保費相對便宜的黃金時期提早準備，才能在風險來臨時，確保享有尊嚴的老年生活。

長照 遠雄人壽 少子化

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