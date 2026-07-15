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康和證券集團暑期產學合作營開業式 提供實戰舞台深化學習成效

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券第18年舉辦康和暑期產學合作營，為同學們提供實戰舞台，深化學習成效；總經理陳志豪(前排中)於開業式中勉勵所有同學，未來的趨勢將是善用AI的企業脫穎而出，同時是會被使用AI的人取代，善用AI工具，未來發展必將如虎添翼。（康和證券/提供）
康和證券第18年舉辦康和暑期產學合作營，為同學們提供實戰舞台，深化學習成效；總經理陳志豪(前排中)於開業式中勉勵所有同學，未來的趨勢將是善用AI的企業脫穎而出，同時是會被使用AI的人取代，善用AI工具，未來發展必將如虎添翼。（康和證券/提供）

康和證券（6016）第18年舉辦康和暑期產學合作營，提供實戰舞台，長達六周理論與實務並行的學習機會，深化學習成效，培養對金融市場概況、各項金融商品的了解，這次共有來自政治大學、美國加州大學爾灣分校、臺北大學、臺北商業大學、銘傳大學、逢甲大學、中正大學等七所國內外大學同學們參與。

康和證券總經理陳志豪於開幕式致詞時勉勵同學們，這幾年市場最熱的是AI，台灣半導體產業在深耕30多年後，在全球供應鏈位居重要核心樞紐，未來的趨勢將是善用AI的企業脫穎而出，而未跟上AI浪潮的企業則可能在競爭中失去優勢。大家常說未來會被AI取代，實際上是會被使用AI的人取代，所以企業與個人轉型的關鍵是如何學習AI與導入AI，美國企業70%的AI應用是從「做中學」，20%是資深員工教導，10%是正規訓練。專業技術是推動AI的核心，而跨領域的優秀人才則是傳播AI應用的種子，這次參與實習的同學們，未來都將成為各行各業中將AI落地應用的關鍵種子。

陳志豪表示，企業導入AI成功三要素：「溝通、KPI、獎勵」，透過三管齊下的制度，導入並善用AI將成為企業強大助力，甚至可能促成產業鏈的重新洗牌。洗牌與改變正是年輕人加速晉升的絕佳機會，年輕一代不懼怕改變，沒有既有包袱，若能從基層做起，並善用AI工具，未來發展必將如虎添翼。

與會的政治大學、臺北大學、銘傳大學等學校代表也表示，感謝康和證券對培育金融人才的支持，AI的時代，不是對 AI 產出照單全收，要觀察AI與各產學知識的結合，進而有理性的批判與思考，做出正確的決策與判斷；同時勉勵同學把握6週的實習機會，結合自身所學，培養未來職涯能力。

同學們也分享為何要來參加產學合作營的緣由，「想了解證券業如何實際運作，進而累積實務經驗」、「自己也是康和證券用戶，使用經驗良好，也已經用AI建立資料庫做股票研究，想了解實際運作面」、「對投顧有興趣，累積實務經驗」、「擅長用AI找資料，想跟大家一起成長」等等，同學們均強調想多了解實務運作，相信在康和六周的實習中，可以滿足同學對金融實務運作的期待。

康和證券 銘傳大學 中正大學

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