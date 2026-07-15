中信銀6月信用卡刷卡金額爆增破千億元 再創新高
中信銀6月信用卡新發卡量達12.28萬張，單月總簽帳金額突破千億元，達1558.65億元，再創歷史新高。
台股交投熱絡，市值頻創新高，民眾消費能力增加，再加上綜所稅繳款等因素，推升中信銀6月信用卡刷卡金額爆增。
中信銀憑藉多張強勢聯名卡（如漢神JCB聯名卡、中信uniopen聯名卡），連續數月穩居發卡王與刷卡王寶座。單月新發卡量屢破10萬張，帶動總簽帳金額持續衝高。
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