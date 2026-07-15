中信銀6月信用卡刷卡金額爆增破千億元 再創新高

花旗集團也推動將AI作為現代化轉型的重要驅動力，積極將AI融入業務營運的各個環節，持續提升服務效率、決策品質與營運韌性。同時，將安全、合規與負責任的創新置於優先位置，確保科技應用在創造價值的同時，亦符合最高標準的風險管理與治理要求。

2026-07-15 02:06