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彭博：新台幣貶至32.2元有支撐 出口基本面有望襄助反彈
在科技股拋售潮與股利匯出旺季影響下，新台幣匯率6月來一路貶值，並進入超賣區間，但近期在新台幣32.2元水準獲得支撐。彭博資訊指出，在央行調節和強勁出口基本面的支撐下，隨著季節性的不利因素逐漸減輕，新台幣匯率後續有望反彈。
彭博引述交易員指出，除了大量出口商美元賣盤之外，新台幣匯率32.2元價位還有銀行盈餘匯回。台灣央行在必要時會直接聯繫出口商請業者賣匯，而銀行盈餘匯回須通過央行許可，兩者的大量賣單出現常被視為央行可能間接干預的訊號。
在股利發放旺季過後，新台幣匯率有望在出口連17個月二位數成長表現的支撐下，修正回歸區間內。
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