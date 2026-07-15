永豐金證券「台美投資解鎖賽」千萬獎池回饋新舊戶

「白天看台股、晚上作美股」成國內投資人新投資型態。財政部指出，6月上市櫃股票日均成交值衝至1.54兆元歷史新高，另券商複委託交易金額前五月也同步年增113.8%。永豐金證券自建智能選股的大戶投APP，下載數衝破百萬、每日活躍用戶（DAU）上半年暴增59.47%。為回饋投資人，即日起至年底，推出總獎池高達等值新台幣1,000萬元「台美投資解鎖賽」，邀請全民一起加入。

2026年台股交易動能明顯放大，資訊量快速膨脹，從小資投資人到大戶，面臨資訊過載與選股困難痛點。永豐金證券「台美投資解鎖賽」導入遊戲化(Gamify)交易闖關任務，從小資友善的試用APP選股功能即可抽200元股票禮品卡，到完成大戶任務抽最高50萬禮券的大獎回饋，面面俱到與投資人共享台灣經濟繁榮果實。

一、小資族：從零開始的養成

針對理財交易新手，推薦先從「每日簽到」與「紀律挑戰」兩大任務輕鬆上手。「每日簽到」只要從大戶投APP首頁，每交易日開啟活動頁打卡，即可先抽限量100元統一集團通用數位商品禮券。

下一步可挑戰當月使用大戶投APP 指定功能7天，就能再抽200元股票禮品卡，每月系統會出現指定的推薦APP功能。7月特別推薦甫上線的「策略選股」功能，於APP下方選單按下「選股」即可下滑使用此功能，平台每個交易日會更新40項以上選股策略，並依照需求，分成「短線焦點、籌碼報報、策略投資、存股指南」四大類型，讓投資人全面的觀察市場量化脈動，輕鬆掌握熱門題材。

二、大戶客群：戰力躍升的進階助力

針對資深客群，推薦每月成長挑戰、每月大戶挑戰」與「年度挑戰三大任務，投資人可疊加交易量一次完成。任務一：當月台股成交滿100萬元、或美股成交滿1萬美元，即完成每月抽1萬元宜睿電子即享券的成長挑戰；任務二：若當月台股成交滿1,000萬元、或美股成交滿10萬美元，就能再享「大戶挑戰」，可抽Apple 大禮包（價值10萬元）；任務三：除了以上兩個每月都能玩的交易任務，活動期間2026年7月1日至2026年12月31日的交易量，每累積台股成交滿100萬元或美股滿1萬美元，皆能獲得乙次「年度挑戰」抽最大獎50 萬宜睿電子禮券兩名。

永豐金證券指出，下半年伴隨AI產業輪動趨勢、與近期美、台、日、韓加大半導體投資力度，如聯準會新任主席利率決策出現變化，全球股市可能出現短期回檔的布局時間點。面對變局，大戶投APP內建的「台美股13大智慧單」，支援停利停損等多條件預設，可讓用戶在劇烈波動中，事前配置風險防線與不錯過下單時機。今年3月美伊戰爭背景下，智慧單衝出上半年最高的設定數、相比去年底12月呈倍增趨勢，是面對高檔波動的停利停損好夥伴。

永豐金證券蘇威嘉總經理指出，「證券商發展科技金融最終目的，就是要提供有溫度的服務，永豐金證券透過大戶投貼近投資人真實需求，要成為有溫度的投資助手。」