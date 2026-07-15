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合庫金控 TCFD 揭露四度榮獲 BSI 最高等級認證

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫面對全球氣候變遷與永續轉型趨勢，持續深化氣候治理與風險管理量能，厚植集團永續經營韌性，TCFD揭露連續四年獲第三方查證機構英國標準協會（BSI）頒發「Level-5+：Excellence」最高等級認證，彰顯集團落實綠色金融、推動永續轉型之具體成效與長期承諾。

合庫自2023年8月起將科學基礎減碳目標（SBT）轉化為具體管理行動，推動集團減碳路徑與營運轉型，截至2025年集團溫室氣體範疇一與範疇二排放量已較2021年基準年減少36.34%。為持續提升氣候風險管理效能，2025年進一步收緊集團「高污染及高碳排」行業限額，帶動子公司落實低碳轉型。繼2024年發布集團首本《氣候暨自然相關財務揭露報告書》後，合庫於2025至2026年間持續深化自然相關議題治理，積極回應各界對自然因素納入財務及業務決策之期待，循序導入TNFD框架，將永續發展策略由氣候議題延伸至自然資本與生物多樣性領域。

合庫為實踐氣候治理承諾，2026年5月舉辦高階講座，邀請外部專家分享「因應氣候變遷的公司治理與永續策略」，期盼透過專家學者實務引領，提升本集團高階管理階層應對氣候風險的敏銳度與決策韌性，全面檢視在減碳路徑與綠色轉型中的核心佈局，將挑戰轉化為綠色競爭力，實踐合庫與環境共好的永續承諾。

展望未來，合庫金控將持續深化氣候與自然相關治理，協助客戶提升因應氣候變遷及自然風險之韌性與調適能力，並深化與利害關係人之溝通合作，發揮金融影響力，為企業低碳轉型及永續成長挹注動能，攜手各界推動具氣候正向、生物多樣性保育及自然環境永續價值之行動，共同建構兼具韌性、共融與永續發展之未來。

合庫 合庫金 減碳

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