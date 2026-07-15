快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

全球人壽撐起銀髮意外防護傘 「樂齡安心」最高80歲可投保

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著台灣邁入超高齡社會，高齡長者的意外防護已成為重要議題。為協助高齡族群強化意外傷害保障，全球人壽推出專為高齡族群設計的《全球人壽樂齡安心定期傷害保險(LLF)》。打破市場常見的投保年齡限制，將承保年齡一口氣拉高至80歲，並貼心採取「原則免體檢」投保機制，更針對高齡族群最擔心的骨折風險提供多重保障，補強高齡長者意外醫療與照護的缺口。

統計顯示，事故傷害長年居國人十大死因之，進一步就各年齡層事故傷害死亡率來看，以 65 歲以上者居冠，也就是說，除疾病外，意外事故也是造成高齡族群健康折損的重要原因。

隨著年齡增長，高齡長者可能面臨肌力、平衡感及反應能力下降的情形，日常生活中的跌倒、滑倒，亦可能造成其骨折、住院等後果，進而影響生活品質。然而，市面上部分傷害保險商品常受限於投保年齡與核保條件，使有意為父母補強保障的子女，或欲自建防護網的高齡族群，在保障上面臨選擇有限的困境。全球人壽新推出「樂齡安心」，突破市面常見的65歲或70歲投保限制，放寬投保年齡上限，最高可達80歲，陪伴長輩安穩度過晚年，子女打拼事業更安心。

更貼心的是，「樂齡安心」採取「原則免體檢」的輕鬆投保機制，讓長輩在符合核保規則的前提下，子女不用特地請假陪伴體檢，長輩也不用面對醫院體檢的心理負擔與舟車勞頓，讓補強高齡保障不再是一件壓力沉重的事。

「樂齡安心」備有多元意外保障，不僅提供最長90日的「意外住院日額保險金」；若不幸住進加護病房或燒燙傷中心，除原有的意外住院日額給付外，每日再額外給付意外加護病房或燒燙傷中心保險金，最高給付30日，讓保單在保戶最關鍵的黃金治療期，成為家庭最強力的經濟後盾。

若長輩居家不慎發生重大燒燙傷意外，「樂齡安心」提供定額給付保險金額25%，即時支援黃金治療期的醫療與復原費用；若不幸因意外導致第1至6級失能時，「樂齡安心」也依失能等級對應比例，給付失能保險金，為家庭經濟拉起一道堅實防線。

同時，強化長輩常見的骨折意外保障，「樂齡安心」提供最高保險金額50%乘以骨折別比例的整筆給付關懷金，整筆給付運用彈性高，可讓保戶填補居家照護與營養品等開銷，最重要的是，不必住院，在家療養也有保障。

意外風險難以預期，但保障可以提前準備。全球人壽提醒，銀髮族群在安排退休生活與家庭財務時，除了疾病醫療費用與長期照護需求外，也應將意外事故可能造成的骨折、住院、失能與復原期間支出納入考量。「樂齡安心」透過高齡友善投保設計與多重意外保障，協助銀髮族群補強晚年生活中的意外防護，讓自己與家人都能多一分安心。

年齡

延伸閱讀

社會新鮮人高 CP 值防護罩 南山人壽推「活力守護」組合包

馬來西亞步入高齡化社會 民間投入長照盼借鏡台灣

暑假旅遊值颱風季 國泰產險「夏旅雙享型」旅遊險推雙重保障

李四川提全齡護牙五政策 塗氟延伸小一、失能失智每年補助3000元

相關新聞

彭博：新台幣貶至32.2元有支撐 出口基本面有望襄助反彈

在科技股拋售潮與股利匯出旺季影響下，新台幣匯率6月來一路貶值，並進入超賣區間，但近期在新台幣32.2元水準獲得支撐。彭博資訊指出，在央行調節和強勁出口基本面的支撐下，隨著季節性的不利因素逐漸減輕，新台幣匯率後續有望反彈。

花旗挺台企 搶全球AI商機

人工智慧（AI）浪潮正快速改寫全球產業版圖，從半導體、先進製造一路延伸至能源、基礎建設、物流、金融等領域，掀起新一波全球投資熱潮。花旗日本、北亞及澳洲區域暨銀行業務負責人龍明睿（Marc Luet）表示，AI已不只是科技產業的成長引擎，而是一場跨產業、跨國界的結構性變革，未來幾年全球將迎來龐大的資本支出需求，金融機構將扮演企業與國際資本市場間的重要橋梁。

花旗融入智能 提升服務效率

花旗集團也推動將AI作為現代化轉型的重要驅動力，積極將AI融入業務營運的各個環節，持續提升服務效率、決策品質與營運韌性。同時，將安全、合規與負責任的創新置於優先位置，確保科技應用在創造價值的同時，亦符合最高標準的風險管理與治理要求。

短天期公債 買氣未回溫

中央銀行昨（14）日公布代財政部標售2年期乙類第三期政府建設公債結果，市場傳出財政部標售前致電交易商，希望拉抬買氣，但結果顯示短天期公債買氣仍未回溫，不受市場青睞。

兆豐銀金融防詐 看見成果

兆豐銀行持續強化臨櫃關懷與異常交易辨識機制，2026年截至6月底全行成功攔阻詐騙案件102件，攔阻金額逾新台幣9,919萬元，展現金融防詐工作的積極成果。為表揚第一線員工在防詐工作上的傑出表現，兆豐銀行昨（14）日特別於董事會舉辦「打詐守門員」表揚活動，由董事長董瑞斌親自頒授「打詐金盾獎」與「傑出防詐獎」，表彰五家績優分行和三位優秀員工，肯定員工在第一線防詐工作中的傑出表現。

12金控上半年大賺3435億元 國泰金EPS 4.95元暫居第一

上市金控上半年獲利陸續揭曉，除富邦金將於今（15）日公布自結獲利，目前已有12家金控率先繳出成績單，合計上半年稅後純益達3,435.3億元，已超越2021年上半年最高獲利紀錄3,415.6億元，穩坐史上最強上半年。國泰金以每股稅後純益（EPS）4.95元暫居第一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。