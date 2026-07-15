受獲利激勵 國泰金控股價上揚

台股15日盤中上揚近千點，金融類股盤中跟著上揚逾20點，來到3,117點左右，站穩季線、半年線和年線之上，其中，多家金控股在公布上半年自結獲利後，今日股價受到激勵紛紛上漲，國泰金（2882）盤中最高來到98.7元，目前在97.1窄幅震盪。

國泰金控6月稅後純益達165.9億元，創歷年同期新高，累計上半年稅後純益達765.2億元，年成長逾67%，每股盈餘（EPS）達4.95元。由於國泰人壽接軌IFRS 17後，FVOCI股票處分利益不算在損益表中，若加計FVOCI股票處分利益215.3億元後，對單月保留盈餘影響數為381.2億元，累計上半年對保留盈餘影響數達1,659億元，已超越歷年同期的獲利，而這些保留盈餘影響數未來仍有機會用於發放股利或企業投資使用。

國泰金控旗下主要子公司銀行、產險、證券和投信單月和累計獲利均創歷年同期新高，金控和人壽累計對保留盈餘之影響數亦創歷史同期新高。