元大證券台美股特典 祭總價逾110萬元陸海空獎項

台股第2季展現強勁成長動能，在權值股與AI題材帶動下，指數與成交量屢創新高，ETF受益人數與投資熱度同步攀升，投資理財蔚為全民運動。此外，國人也積極跨海布局、擁抱全球龍頭企業，複委託交易量同步創下歷史新高，布局「台美雙市場」成當今投資趨勢。

為滿足投資人多元的交易需求，元大證券推出「台美股特典」活動，自2026年7月1日至9月30日，祭出總價值逾新台幣110萬元的陸海空獎項，包含迪士尼探險號郵輪5日套裝行程、星宇航空台北–布拉格直飛豪華經濟艙來回機票、全台五星飯店萬元住宿券。活動期間每日交易台美股任一筆(含定期定額)即可累積抽獎次數，交易標的包含「台股個股」、「台股ETF」、「美股個股」、「美股ETF」。三大活動主軸分別為：一、每日交易累積抽獎次數；二、新戶交易享手續費回饋；三、定期定額新戶加碼回饋。活動優惠詳情請見：https://yuantasec.pse.is/8krnpk

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