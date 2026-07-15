外送專法7月21日上路 Uber Eats 公布外送員報酬、接單與申訴新制

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）將在7月21日上路，Uber Eats 15日也公布對外送員新的三制度，包括報酬雙重保障、接單明細透明化、新的申訴管道，相關配套將於7月21日正式實施，

Uber/Uber Eats公共政策暨政府事務總監馬培治表示，外送專法重視聚焦外送員的基本保障，內容涵蓋保險、報酬，以及與平台發生爭議時的處理機制，包括停權與申訴流程。他表示，專法上路前已同步調整內部作業，特別是報酬設計將依規定分成兩個標準，包括每張訂單外送費至少45元，二是接單到完成配送的實際工作時間報酬須達基本工資1.25倍，兩項條件都要同時符合。

在差額補足部分，馬培治說明，報酬制度將依外送員實際配送時間計算，若原先預估金額低於實際應有標準，平台會再補足差額。未來報酬將分兩次給付，除原本每週的外送費結帳外，每兩周將針對時間不足部分進行差額發放。配合新制，報酬差額的兩週結算制度預計在8月初開始出現第一批明細，後續將依外送員反饋持續調整執行細節。

在接單和派單資訊方面，未來派單卡將補足更多細節，讓外送員在接單前可先看到樓層資訊、消費者是否有額外配送指示，以及實際訂購品項等內容。平台表示，過去部分資訊要到抵達目的地才看得到，新制上路後，外送員點開派單卡即可掌握完整內容，自主判斷是否接單。

另外，也將推出新的保險補助與申訴機制，Uber Eats指出，外送員目前投保團體意外險、第三責任險，新增平臺協助負擔外送員職災保費的流程。外送員若在當月有跑單並投保職災險，只要提出勞保局繳費證明，平台將代為申請給付，30天內支付。申訴部分，若外送員遭停權或終止契約，可先在30天內提出內部申訴，若仍不服，再進入Uber Eats新設立的工會代表、專家學者組成的「獨立處理小組」，平台須在40天內完成審議並提供結果。