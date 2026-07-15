北富銀獲澳洲金融監理署核發營業許可 雪梨分行將於第三季開業

台北富邦銀行13日獲澳洲金融監理署（Australian Prudential Regulation Authority, APRA）核發外國授權存款機構（Foreign ADI）營業執照，澳洲雪梨分行預計將於今年第三季開業，成為北富銀首家設於南半球的海外分行，不僅為拓展澳洲市場的重要里程碑，更進一步拓展全球服務版圖，提升對企業客戶的跨境金融服務能力。

北富銀耕耘澳洲市場多年， 2021年7月即設立雪梨辦事處，持續建立在地業務基礎，深化與澳洲金融市場及企業客戶的交流合作。北富銀表示，本次順利取得澳洲營業執照，將進一步完善北富銀於亞太地區的服務網絡，串聯台灣、澳洲及亞洲各市場，提升對法人客戶之整體金融服務，滿足企業客戶日益增加的跨境金融需求。

北富銀指出，雪梨分行將以法人金融為核心業務，重點發展聯貸、法人金融服務及跨境融資解決方案。隨澳洲於基礎建設、能源及天然資源產業投資需求持續擴大，分行亦積極拓展關鍵產業領域，憑藉北富銀完整的海外據點網絡與跨境金融服務經驗，提供客戶多元且專業的金融支持，協助企業客戶掌握澳洲及亞太市場發展商機。

同時，雪梨分行亦將扮演跨境資金調度與資訊串聯的重要樞紐，協助法人客戶進行資金調度、海外拓展及風險控管，透過與台灣總行及其他海外據點緊密協作，帶動跨境業務發展，提升企業在多個市場營運的效率與穩健性。

北富銀近年持續推動海外據點發展，目前於香港、新加坡、越南、日本等地均設有分行，印尼、南韓等地亦設有辦事處。待澳洲雪梨分行開業，北富銀海外服務版圖將進一步延伸至南半球，全球各地據點將透過更緊密的協同運作，支援客戶於不同市場間穩健配置資金與拓展業務版圖，成為企業邁向國際發展的重要金融夥伴。