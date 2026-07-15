快訊

期間限定搶不到！日本洋芋片石油短缺的黑白包裝將結束

獨／還原9日行政院會…不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

出門最怕iPhone沒電！教你省電必改8設定 放手機方式也有差

聽新聞
0:00 / 0:00

北富銀獲澳洲金融監理署核發營業許可 雪梨分行將於第三季開業

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台北富邦銀行13日獲澳洲金融監理署核發營業執照，雪梨分行預計將於今年第三季開業，成為北富銀首家設於南半球的海外分行。圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行13日獲澳洲金融監理署核發營業執照，雪梨分行預計將於今年第三季開業，成為北富銀首家設於南半球的海外分行。圖／台北富邦銀行提供

台北富邦銀行13日獲澳洲金融監理署（Australian Prudential Regulation Authority, APRA）核發外國授權存款機構（Foreign ADI）營業執照，澳洲雪梨分行預計將於今年第三季開業，成為北富銀首家設於南半球的海外分行，不僅為拓展澳洲市場的重要里程碑，更進一步拓展全球服務版圖，提升對企業客戶的跨境金融服務能力。

北富銀耕耘澳洲市場多年， 2021年7月即設立雪梨辦事處，持續建立在地業務基礎，深化與澳洲金融市場及企業客戶的交流合作。北富銀表示，本次順利取得澳洲營業執照，將進一步完善北富銀於亞太地區的服務網絡，串聯台灣、澳洲及亞洲各市場，提升對法人客戶之整體金融服務，滿足企業客戶日益增加的跨境金融需求。

北富銀指出，雪梨分行將以法人金融為核心業務，重點發展聯貸、法人金融服務及跨境融資解決方案。隨澳洲於基礎建設、能源及天然資源產業投資需求持續擴大，分行亦積極拓展關鍵產業領域，憑藉北富銀完整的海外據點網絡與跨境金融服務經驗，提供客戶多元且專業的金融支持，協助企業客戶掌握澳洲及亞太市場發展商機。

同時，雪梨分行亦將扮演跨境資金調度與資訊串聯的重要樞紐，協助法人客戶進行資金調度、海外拓展及風險控管，透過與台灣總行及其他海外據點緊密協作，帶動跨境業務發展，提升企業在多個市場營運的效率與穩健性。

北富銀近年持續推動海外據點發展，目前於香港、新加坡、越南、日本等地均設有分行，印尼、南韓等地亦設有辦事處。待澳洲雪梨分行開業，北富銀海外服務版圖將進一步延伸至南半球，全球各地據點將透過更緊密的協同運作，支援客戶於不同市場間穩健配置資金與拓展業務版圖，成為企業邁向國際發展的重要金融夥伴。

澳洲 北富銀 台北富邦銀行

延伸閱讀

花旗挺台企 搶全球AI商機

防堵詐團鎖定企業戶與跨境詐騙 兆豐銀行上半年阻詐近億元

永豐金證券推出股票禮品卡創新實驗 獲金管會核准落地

邁向財富治理時代　僅16.9%家族達成共識 北富銀倡議「財富藍圖」

相關新聞

花旗挺台企 搶全球AI商機

人工智慧（AI）浪潮正快速改寫全球產業版圖，從半導體、先進製造一路延伸至能源、基礎建設、物流、金融等領域，掀起新一波全球投資熱潮。花旗日本、北亞及澳洲區域暨銀行業務負責人龍明睿（Marc Luet）表示，AI已不只是科技產業的成長引擎，而是一場跨產業、跨國界的結構性變革，未來幾年全球將迎來龐大的資本支出需求，金融機構將扮演企業與國際資本市場間的重要橋梁。

花旗融入智能 提升服務效率

花旗集團也推動將AI作為現代化轉型的重要驅動力，積極將AI融入業務營運的各個環節，持續提升服務效率、決策品質與營運韌性。同時，將安全、合規與負責任的創新置於優先位置，確保科技應用在創造價值的同時，亦符合最高標準的風險管理與治理要求。

短天期公債 買氣未回溫

中央銀行昨（14）日公布代財政部標售2年期乙類第三期政府建設公債結果，市場傳出財政部標售前致電交易商，希望拉抬買氣，但結果顯示短天期公債買氣仍未回溫，不受市場青睞。

兆豐銀金融防詐 看見成果

兆豐銀行持續強化臨櫃關懷與異常交易辨識機制，2026年截至6月底全行成功攔阻詐騙案件102件，攔阻金額逾新台幣9,919萬元，展現金融防詐工作的積極成果。為表揚第一線員工在防詐工作上的傑出表現，兆豐銀行昨（14）日特別於董事會舉辦「打詐守門員」表揚活動，由董事長董瑞斌親自頒授「打詐金盾獎」與「傑出防詐獎」，表彰五家績優分行和三位優秀員工，肯定員工在第一線防詐工作中的傑出表現。

12金控上半年大賺3435億元 國泰金EPS 4.95元暫居第一

上市金控上半年獲利陸續揭曉，除富邦金將於今（15）日公布自結獲利，目前已有12家金控率先繳出成績單，合計上半年稅後純益達3,435.3億元，已超越2021年上半年最高獲利紀錄3,415.6億元，穩坐史上最強上半年。國泰金以每股稅後純益（EPS）4.95元暫居第一。

四大壽險今年上半年 進帳882億元

壽險業今年上半年獲利表現亮眼，受惠於CSM（合約服務邊際）穩定攤銷、資本市場走揚及投資收益挹注，已公布獲利的四大壽險公司包含國泰人壽、新光人壽、台灣人壽及凱基人壽6月單月合計稅後純益達193.4億元，累計前六月稅後純益達882.1億元，較去年同期成長31%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。