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旅遊不便險新制爭議有解 金管會：疑義應朝有利保戶方向解釋

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
旅遊不便險新制惹議。聯合報系資料照
旅遊不便險新制惹議。聯合報系資料照

旅遊不便險新制惹議。民眾近日因颱風被迫滯留海外，無法提供「住宿預繳證明」，依規定，交通及住宿費每日最多僅賠2,000元，根本不敷使用；金管會已要求產險公會訂定統一理賠原則，疑義應朝有利保戶方向解釋。

爭議關鍵是，保戶原本預計當天返台，本來就不會預訂海外住宿；但航班臨時取消後，被迫多住一至兩晚，實際增加住宿及交通支出，卻因無法提出原預繳費用或退款證明，只能適用每日2,000元上限。

現行海外旅行不便險中，「旅程更改」採實支實付。保戶若因戰爭、天災等因素更改行程，增加的交通或住宿費用，可扣除旅館、交通業者或旅行社退款後申請理賠。

依現行條款，若能提出「原預定」交通或住宿費用證明，最高給付金額可在原費用基礎上增加20%；若無法提出原預繳費用或退款證明，交通及住宿費合計每日僅以2,000元為限。

問題在於，返國日本來就沒有住宿費，並非保戶未保存單據，而是根本不存在原預繳住宿費。

以「原費用」作為理賠基準，反而讓真正因天災臨時滯留的旅客，難以獲得足額補償。

保險局副局長蔡火炎表示，旅程更改保險屬損害填補概念，原則上依實際增加支出計算。

針對條款適用疑義，金管會已責成產險公會研議統一理賠原則，供各產險公司遵循。

依《保險法》第54條，保險契約解釋應探求當事人真意，不得拘泥文字；如有疑義，應採有利於被保險人的解釋。

金管會 住宿 旅遊不便險 保險

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