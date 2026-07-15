利變保單不能當定存賣 金管會祭出三道防線

利變保單不能再當「銀行定存」賣了。為避免民眾頻傳誤解，金管會昨（14）日修正相關規定，首度祭出銷售警語和雙情境試算、年度對帳，及需納入壽險業內稽內控三道防線，一旦業者違規亂賣，最重可處1,200萬元罰鍰，2027年元旦上路。

保險局副局長蔡火炎說，金管會發現，多數業務員招攬時，只會強調「宣告利率比銀行定存高」，卻沒說保費必須先扣除附加費用、也沒說哪個時點開始累積保價金，最終引發糾紛。

金管會日前接獲陳情案，民眾投保利變型終身壽險，預定利率1.25%，宣告利率1.7至2.95%，兩年總繳保費200萬元，第七年解約時拿回約212萬元。

該保戶誤以銀行定存概念去推算利變保單，把200萬元直接當本金計算，反推年化報酬率僅約0.92%，質疑為何投報率不如定存。

蔡火炎說，利變保單的宣告利率並非保單投資報酬率。民眾所繳總保費須先扣除附加費用，再依保單條款累積保單價值，不能直接以總繳保費和解約金，比照銀行定存反推報酬率。

宣告利率並非固定或保證利率，也不是保單投資報酬率。即使宣告利率高於銀行定存，也不代表保戶最終領回金額一定較高。

為避免業務員亂賣、誤導民眾，金管會修正「利變商品業務應注意事項」設三道防線。

第一是增列銷售警語：利變商品非銀行定存，宣告利率非保證、解約金可能低於所繳保費等，並強制提供「雙情境試算」。

利變壽險保單須分別以招攬時宣告利率，及宣告利率等於預定利率試算；利變年金及萬能壽險，則須再增加宣告利率降至零的情境。

建議書須依這兩種情境，逐年列出累計保費、解約金、身故或滿期給付及非保證給付，並一式兩份，由要保人簽名確認，避免業務員只挑較高利率說明。

第二道防線是投保後「年度對帳」。保險公司須每年以紙本、簡訊、電子郵件或App推播等方式，通知保戶適用宣告利率、增值回饋分享金及解約金。

其中，年度通知將溯及既有有效保單，雙情境建議書則適用新契約。蔡火炎說，因業者須修改試算、建議書及通知系統，因此到2027年元旦上路。

第三道防線，也是此次監理力道最大的改變，是首度將利變商品規範納入壽險業的內部控制及內部稽核。

未來若業務員違規亂賣、或招攬不實，恐被視為公司內控失靈，最重可處1,200萬元罰鍰。