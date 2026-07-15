四大壽險今年上半年 進帳882億元

壽險業今年上半年獲利表現亮眼，受惠於CSM（合約服務邊際）穩定攤銷、資本市場走揚及投資收益挹注，已公布獲利的四大壽險公司包含國泰人壽、新光人壽、台灣人壽及凱基人壽6月單月合計稅後純益達193.4億元，累計前六月稅後純益達882.1億元，較去年同期成長31%。

國泰人壽6月稅後純益113.7億元，月增27.3%、年增324.2%，累計上半年稅後純益462.4億元，年增146%，若加計FVOCI股票處分利益，單月對保留盈餘的影響數逾310億、累計上半年影響數逾1,300億元，刷新歷史紀錄。

新光人壽6月稅後純益48.6億元，年增116.9%，累計上半年稅後純益225億元，年增達1,630.7%。

台灣人壽6月稅後純益15.9億元，年減72.35%，累計上半年稅後純益102.7億元，年增42.4%。凱基人壽6月稅後純益15.1億元，年減38.4%，上半年稅後純益92億元，年增759.2%。