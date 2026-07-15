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四大壽險今年上半年 進帳882億元

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北報導

壽險業今年上半年獲利表現亮眼，受惠於CSM（合約服務邊際）穩定攤銷、資本市場走揚及投資收益挹注，已公布獲利的四大壽險公司包含國泰人壽新光人壽台灣人壽凱基人壽6月單月合計稅後純益達193.4億元，累計前六月稅後純益達882.1億元，較去年同期成長31%。

國泰人壽6月稅後純益113.7億元，月增27.3%、年增324.2%，累計上半年稅後純益462.4億元，年增146%，若加計FVOCI股票處分利益，單月對保留盈餘的影響數逾310億、累計上半年影響數逾1,300億元，刷新歷史紀錄。

新光人壽6月稅後純益48.6億元，年增116.9%，累計上半年稅後純益225億元，年增達1,630.7%。

台灣人壽6月稅後純益15.9億元，年減72.35%，累計上半年稅後純益102.7億元，年增42.4%。凱基人壽6月稅後純益15.1億元，年減38.4%，上半年稅後純益92億元，年增759.2%。

凱基 新光人壽 國泰人壽 台灣人壽

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