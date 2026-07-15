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12金控上半年大賺3435億元 國泰金EPS 4.95元暫居第一

經濟日報／ 本報綜合報導
上市金控上半年獲利陸續揭曉，除富邦金將於15日公布自結獲利，目前已有12家金控率先繳出成績單，合計上半年稅後純益達3,435.3億元。 聯合報系資料照
上市金控上半年獲利陸續揭曉，除富邦金將於15日公布自結獲利，目前已有12家金控率先繳出成績單，合計上半年稅後純益達3,435.3億元。 聯合報系資料照

上市金控上半年獲利陸續揭曉，除富邦金（2881）將於今（15）日公布自結獲利，目前已有12家金控率先繳出成績單，合計上半年稅後純益達3,435.3億元，已超越2021年上半年最高獲利紀錄3,415.6億元，穩坐史上最強上半年。國泰金（2882）以每股稅後純益（EPS）4.95元暫居第一。

昨日公布獲利的還有中信金每股賺1.96元、台新新光金1.71元、凱基金1.64元、兆豐金1.44元、華南金1.25元、合庫金0.82元。

若加計富邦金前五月已賺878.5億元推估，今年13家金控上半年獲利可望突破4,400億元，再締歷史新高。已公布的12家金控中，有十家全數改寫歷史同期新高，國票金雖未創高，但累計獲利已超越去年全年表現。

今年以來在台股成交量維持高檔、資本市場熱絡，以及銀行放款、財富管理、證券經紀及壽險投資收益同步成長帶動下，讓今年金控獲利持續朝歷史新高邁進。

國泰金6月稅後純益165.9億元、月增18.5%，年成長133.6%，創歷年同期新高；累計稅後純益765.2億元，年增逾67%，創2022年以來同期新高，EPS為4.95元。旗下銀行、產險、證券、投信等子公司累計獲利皆創歷年同期新高。

中信金6月稅後純益47.4億元，累計稅後純益395.3億元，再寫歷年同期新高，EPS為1.96元。中信銀行6月稅後純益42.3億元、上半年311.7億元，年增12%，創同期新高；台壽上半年獲利102.7億元，受惠股利收入、金融資產評價利益及保險本業穩健表現。

台新新光金6月稅後純益89.6億元，年增144%；累計稅後純益438.3億元，年增329%，EPS為1.71元，續創歷史新高。旗下台新銀行、新光銀行及台新證券累計獲利均創同期新高。

凱基金累計稅後純益284.4億元、EPS為1.64元，續創歷史同期新高，受惠凱基證券、凱基銀行及凱基人壽獲利同步成長，持續挹注集團表現。

兆豐金、華南金及合庫金上半年獲利同步改寫同期新高。

（記者戴玉翔、黃于庭、廖珮君、林勁傑）

金控 國泰金 富邦金 凱基 台新

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