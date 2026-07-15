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短天期公債 買氣未回溫

經濟日報／ 國際中心、記者黃于庭／綜合報導

中央銀行昨（14）日公布代財政部標售2年期乙類第三期政府建設公債結果，市場傳出財政部標售前致電交易商，希望拉抬買氣，但結果顯示短天期公債買氣仍未回溫，不受市場青睞。

根據央行公告顯示，該期公債原預定發行200億元，實際標售金額僅122億元，未達原訂發行規模。本期乙類第三期2年期公債競標部分公告發行額為200億元，投標總額269.5億元，投標倍數為1.35倍，最終得標總額僅122億元，最低得標利率為1.35%，最高得標利率為1.6%，得標加權平均利率為1.568%。另委託中華郵政代售部分為500萬元，合計實際發行額122億元。

這期公債票面利率競標最高得標利率1.6%，相較於今年5月19日發行的同年期乙類第二期增額公債，當時最高得標利率僅1.4%，高出20個基點。

根據路透報導，財政部此次標售前罕見致電主要公債交易商，希望市場多予支持，但即便部分交易商表態願意積極參與，仍未能促成足額發行，市場人士分析，主要原因在於2年期公債並非目前市場偏好的投資標的，加上近期國際金融市場波動升高，推升投資人對利率走勢的不確定性。

交易員分析，2年期公債過去主要為外商銀行偏好的券種，但今年乙類公債多次集中發行2年券，使市場供給增加，在需求未同步提升下，導致標售結果承壓。部分銀行認為，2年期資金配置與貨幣市場工具競爭性較高，相較之下，銀行更偏好中長天期公債。

從得標機構分布來看，本期銀行業得標比重為74.59%，較上次同年期公債的80.09%下降5.5個百分點；證券業占比則升至24.59%，較上次增加13.43個百分點；票券業占0.82%，保險業則未參與得標。

業內人士透露，此次2年券標售不佳，主要反映短天期公債供需失衡，目前銀行及長線投資機構仍較青睞5年期、10年期等中長天期公債，若後續發行標的是中長券，市場承接力道可望優於2年券。

對於本期公債未足額發行，財政部表示尊重市場機制，而此次最高得標利率設定於1.6%，主要考量交通部償債基金利息負擔因素。市場則關注，短期內2年期公債殖利率可能維持高檔震盪，但若中長天期券種需求穩健，預期殖利率曲線相對平穩一些。

公債 中華郵政 中央銀行

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