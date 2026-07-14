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「用AI打敗AI」 金管會示警：金融資安進入搶時間時代

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

AI讓金融資安攻防進入「搶時間」時代。金管會示警，前沿AI（最先進AI模型）可快速找出系統漏洞、推演攻擊方式，建議金融業須在二至三個月內盤點關鍵系統及應變能力，並規劃以防禦性AI「用AI對抗AI」。

金管會資訊服務處處長林裕泰指出，Anthropic今年4月揭露的Claude Mythos Preview，是能力位居業界前段的AI模型，可協助找出漏洞、推演漏洞利用路徑，甚至大量產出可實際運作的攻擊方式。

這也代表，從漏洞被發現到遭駭客利用的時間可能大幅縮短。金融機構及資訊供應商恐在短時間內，同時面臨大量漏洞待修補，導致測試、驗證及系統上線人力塞車。

林裕泰表示，過去金融機構發現漏洞後，考量網銀、支付及交易服務穩定，通常會先測試，再安排時間修補；但AI加速攻擊後，業者不能再沿用原有速度，必須先分辨哪些漏洞可能造成重大威脅，優先處理。

金管會發布「金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議」，提出三大策略，一是鞏固防禦基石；二是，用2~3個月內盤點重要服務、關鍵系統、對外連線及修補量能，並預先建立漏洞分級及處理順序。

三是，中長期導入防禦性AI。林裕泰形容，「只有魔法可以打敗魔法」，金融業可用AI協助漏洞檢測、修補、資安監控及事件應變，但仍須保留人工覆核、操作紀錄、停用及回復原狀機制，避免AI工具失控。

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