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花旗融入智能 提升服務效率

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

花旗集團也推動將AI作為現代化轉型的重要驅動力，積極將AI融入業務營運的各個環節，持續提升服務效率、決策品質與營運韌性。同時，將安全、合規與負責任的創新置於優先位置，確保科技應用在創造價值的同時，亦符合最高標準的風險管理與治理要求。

舉例來說，花旗全球近18萬名同仁，已與花旗自行開發的AI工具進行超過4,200萬次互動，展現AI應用已深度融入員工日常工作與業務流程。自2025年第4季以來，相關工具的使用量已成長50%，目前員工使用率已突破80%，反映花旗在推動數位轉型與AI應用方面的強勁動能與成果。

花旗也看好台灣未來三至五年的經濟前景，核心成長動能除半導體外，也包括IC設計、AI伺服器、先進製造、精密零組件及相關硬體設備，甚至將帶動綠色能源等周邊產業同步受惠。花旗日本、北亞及澳洲區域暨銀行業務負責人龍明睿表示，即使全球仍面臨地緣政治、能源價格波動、通膨及利率等不確定因素，但受惠全球AI超級周期（AI Supercycle），台灣仍將是全球科技供應鏈最重要的受惠者。花旗長期累積跨越不同經濟週期與環境變化的經驗。無論面對宏觀經濟、產業轉型或地緣政治挑戰，協助客戶因應複雜環境、提升業務韌性，始終是花旗核心價值的重要體現。

龍明睿認為，台灣最大的競爭優勢並非單一企業，更不僅是外界所稱的「矽盾」，而是一套歷經數十年累積形成、難以被複製的完整產業生態系。

他也觀察到，台灣長期形成的創業精神、勤奮文化、國際貿易導向及高度韌性，使整個供應鏈具備持續創新能力，即使是中小企業，也往往擁有全球市場不可取代的利基技術。花旗則致力扮演成為台灣客戶連結全球的重要橋梁—協助客戶掌握與世界各地的市場、資本和發展機會連結起來。

花旗

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