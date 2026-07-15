快訊

世足賽／西班牙2比0踢下法國 隊史第二度闖冠軍賽

聽新聞
0:00 / 0:00

花旗挺台企 搶全球AI商機

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
花旗日本、北亞及澳洲區及銀行負責人龍明睿（右）及花旗銀（台灣）董事長張聖心（左）。記者胡經周／攝影
花旗日本、北亞及澳洲區及銀行負責人龍明睿（右）及花旗銀（台灣）董事長張聖心（左）。記者胡經周／攝影

人工智慧（AI）浪潮正快速改寫全球產業版圖，從半導體、先進製造一路延伸至能源、基礎建設、物流、金融等領域，掀起新一波全球投資熱潮。花旗日本、北亞及澳洲區域暨銀行業務負責人龍明睿（Marc Luet）表示，AI已不只是科技產業的成長引擎，而是一場跨產業、跨國界的結構性變革，未來幾年全球將迎來龐大的資本支出需求，金融機構將扮演企業與國際資本市場間的重要橋梁。

龍明睿指出，AI產業的投資規模已遠超過單一企業或投資人的承受能力，從大型資料中心、先進晶片、AI基礎建設到能源配套，都需要來自全球資本市場的長期資金支持。花旗憑藉遍布全球超過90個市場、服務約180個國家的金融網絡，可協助企業進行跨境融資、資金調度、投資布局及市場拓展，滿足AI時代快速成長的資金需求。

他表示，花旗最大的優勢在於「全球布局、在地服務」。各地團隊熟悉當地法規、監理制度及產業環境，可協助企業制定最適合的海外布局策略。例如，台灣科技企業赴美設廠、投資歐洲或布局東南亞市場，花旗都能提供包括企業融資、財務顧問、外匯管理、資本市場及跨境金流等完整金融服務，降低企業全球化過程中的資金與營運風險。

除了企業金融，花旗也兼具投資銀行功能，可依企業不同發展階段提供客製化金融方案，包括營運資金融資、聯貸、公司債、股權融資等。龍明睿指出，目前花旗已是全球最大的保管銀行與交易服務銀行，每日處理約6.5兆美元客戶資金流動，龐大的跨境支付與清算能力，將成為AI企業拓展全球市場的重要金融後盾。

對於全球AI發展趨勢，龍明睿認為，AI與過去網際網路或雲端運算最大的不同，在於其對各行各業的滲透速度與影響深度更廣，不僅帶動科技業升級，也將重塑能源、物流、醫療、金融及製造等傳統產業，形成未來十年最重要的產業革命。

花旗 半導體 資本市場

延伸閱讀

臺灣創新板（tib-創）成為散熱、電源與先進封裝企業的資本化路徑

AI 投資焦點轉向 景順：科技供應鏈、醫療保健及高評級債將受惠

AI泡沫？孫正義斥荒謬、預言2040年AI占全球GDP兩成 年砸5兆美元不嫌多

一銀紐約分行喬遷 啟新頁

相關新聞

12金控上半年大賺3435億元 國泰金EPS 4.95元暫居第一

上市金控上半年獲利陸續揭曉，除富邦金將於今（15）日公布自結獲利，目前已有12家金控率先繳出成績單，合計上半年稅後純益達3,435.3億元，已超越2021年上半年最高獲利紀錄3,415.6億元，穩坐史上最強上半年。國泰金以每股稅後純益（EPS）4.95元暫居第一。

花旗挺台企 搶全球AI商機

人工智慧（AI）浪潮正快速改寫全球產業版圖，從半導體、先進製造一路延伸至能源、基礎建設、物流、金融等領域，掀起新一波全球投資熱潮。花旗日本、北亞及澳洲區域暨銀行業務負責人龍明睿（Marc Luet）表示，AI已不只是科技產業的成長引擎，而是一場跨產業、跨國界的結構性變革，未來幾年全球將迎來龐大的資本支出需求，金融機構將扮演企業與國際資本市場間的重要橋梁。

花旗融入智能 提升服務效率

花旗集團也推動將AI作為現代化轉型的重要驅動力，積極將AI融入業務營運的各個環節，持續提升服務效率、決策品質與營運韌性。同時，將安全、合規與負責任的創新置於優先位置，確保科技應用在創造價值的同時，亦符合最高標準的風險管理與治理要求。

短天期公債 買氣未回溫

中央銀行昨（14）日公布代財政部標售2年期乙類第三期政府建設公債結果，市場傳出財政部標售前致電交易商，希望拉抬買氣，但結果顯示短天期公債買氣仍未回溫，不受市場青睞。

兆豐銀金融防詐 看見成果

兆豐銀行持續強化臨櫃關懷與異常交易辨識機制，2026年截至6月底全行成功攔阻詐騙案件102件，攔阻金額逾新台幣9,919萬元，展現金融防詐工作的積極成果。為表揚第一線員工在防詐工作上的傑出表現，兆豐銀行昨（14）日特別於董事會舉辦「打詐守門員」表揚活動，由董事長董瑞斌親自頒授「打詐金盾獎」與「傑出防詐獎」，表彰五家績優分行和三位優秀員工，肯定員工在第一線防詐工作中的傑出表現。

四大壽險今年上半年 進帳882億元

壽險業今年上半年獲利表現亮眼，受惠於CSM（合約服務邊際）穩定攤銷、資本市場走揚及投資收益挹注，已公布獲利的四大壽險公司包含國泰人壽、新光人壽、台灣人壽及凱基人壽6月單月合計稅後純益達193.4億元，累計前六月稅後純益達882.1億元，較去年同期成長31%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。