花旗挺台企 搶全球AI商機

人工智慧（AI）浪潮正快速改寫全球產業版圖，從半導體、先進製造一路延伸至能源、基礎建設、物流、金融等領域，掀起新一波全球投資熱潮。花旗日本、北亞及澳洲區域暨銀行業務負責人龍明睿（Marc Luet）表示，AI已不只是科技產業的成長引擎，而是一場跨產業、跨國界的結構性變革，未來幾年全球將迎來龐大的資本支出需求，金融機構將扮演企業與國際資本市場間的重要橋梁。

龍明睿指出，AI產業的投資規模已遠超過單一企業或投資人的承受能力，從大型資料中心、先進晶片、AI基礎建設到能源配套，都需要來自全球資本市場的長期資金支持。花旗憑藉遍布全球超過90個市場、服務約180個國家的金融網絡，可協助企業進行跨境融資、資金調度、投資布局及市場拓展，滿足AI時代快速成長的資金需求。

他表示，花旗最大的優勢在於「全球布局、在地服務」。各地團隊熟悉當地法規、監理制度及產業環境，可協助企業制定最適合的海外布局策略。例如，台灣科技企業赴美設廠、投資歐洲或布局東南亞市場，花旗都能提供包括企業融資、財務顧問、外匯管理、資本市場及跨境金流等完整金融服務，降低企業全球化過程中的資金與營運風險。

除了企業金融，花旗也兼具投資銀行功能，可依企業不同發展階段提供客製化金融方案，包括營運資金融資、聯貸、公司債、股權融資等。龍明睿指出，目前花旗已是全球最大的保管銀行與交易服務銀行，每日處理約6.5兆美元客戶資金流動，龐大的跨境支付與清算能力，將成為AI企業拓展全球市場的重要金融後盾。

對於全球AI發展趨勢，龍明睿認為，AI與過去網際網路或雲端運算最大的不同，在於其對各行各業的滲透速度與影響深度更廣，不僅帶動科技業升級，也將重塑能源、物流、醫療、金融及製造等傳統產業，形成未來十年最重要的產業革命。