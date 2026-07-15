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兆豐銀金融防詐 看見成果

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
兆豐銀行昨（14）日於董事會表揚「傑出防詐楷模」董事長董瑞斌（前排右三）與總經理黃永貞（前排左三）讚揚防詐有功分行與員工，肯定員工在第一線攔阻詐騙、守護客戶資產安全的優異表現。兆豐銀行／提供
兆豐銀行昨（14）日於董事會表揚「傑出防詐楷模」董事長董瑞斌（前排右三）與總經理黃永貞（前排左三）讚揚防詐有功分行與員工，肯定員工在第一線攔阻詐騙、守護客戶資產安全的優異表現。兆豐銀行／提供

兆豐銀行持續強化臨櫃關懷與異常交易辨識機制，2026年截至6月底全行成功攔阻詐騙案件102件，攔阻金額逾新台幣9,919萬元，展現金融防詐工作的積極成果。為表揚第一線員工在防詐工作上的傑出表現，兆豐銀行昨（14）日特別於董事會舉辦「打詐守門員」表揚活動，由董事長董瑞斌親自頒授「打詐金盾獎」與「傑出防詐獎」，表彰五家績優分行和三位優秀員工，肯定員工在第一線防詐工作中的傑出表現。

董瑞斌強調，防詐已成為日常營運的重要工作，防詐工作的價值不在於攔下多少交易，而在於能否及時發現異常、守住客戶多年累積的財富。每一次成功攔阻，背後都是員工專業判斷、細心關懷與跨單位合作的成果。詐騙案件型態日趨多元，從企業跨境匯款、海外投資到大額現金提領，皆可能成為詐騙集團鎖定的目標。兆豐銀透過第一線員工的專業判斷、主動關懷及與警方的即時合作，屢在關鍵時刻成功攔阻詐騙，守護客戶財產安全。

本次獲獎案例中，國外部員工受理企業客戶跨境匯款時，發現交易模式與過往往來習慣明顯不同，主動提醒客戶再次確認交易內容，最終協助客戶識破假冒公司高層名義的詐騙手法，成功攔阻港幣158萬餘元匯出；竹南科學園區分行員工於受理20萬美元海外投資匯款時，發現客戶無法清楚說明投資內容，相關文件亦有多項疑點，遂偕同主管深入關懷並聯繫警方協助，最終成功勸阻匯款，避免客戶承受重大風險。

蘭雅分行員工於客戶申請提領新台幣570萬元現金時，察覺投資用途與資金規模明顯不符，隨即啟動關懷程序並通知警方到場協助，經共同分析交易疑點後，說服客戶取消提領，可見兆豐員工對異常交易的敏銳判斷力。

兆豐銀行除持續精進臨櫃關懷及異常交易控管機制外，也透過教育訓練、案例分享及跨機關合作，強化員工識詐與阻詐能力，守護民眾財產安全。

兆豐銀 詐騙集團 董瑞斌

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