快訊

美6月CPI出爐！台指期夜盤大漲 一度衝上45,350點

史上最強上半年！12家金控狂賺3435億元 國泰金暫居第一

聽新聞
0:00 / 0:00

一張卡帶進5萬新客戶！券商發股票禮品卡 金管會准了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

股票禮品卡將掀券商搶客戰。永豐金證完成創新實驗後，金管會已開放全體券商申請發行，有數家業者洽詢，準備搶進新市場；業者指出，永豐金證試辦期間帶進近5萬新戶，顯示股票禮品卡已成為券商拓客新武器。

金管會創新處長林曦聖說，今年3月已同意備查券商公會訂定的「證券商發行股票禮品卡自律規範」。

未來券商只要符合發行、控管、銷售及消費爭議處理等規定，即可申請辦理。

永豐金證是從2025年4月開辦股票禮品卡創新實驗，今年4月正式結束。實驗期間累積兌換金額近6,000萬元，吸引逾9萬人參與，並帶動近5萬戶證券新開戶，顯示市場接受度頗高。

隨實驗完成，永豐金證券正式落地、商轉；其他有意發行的券商，也可依自律規範提出申請。

目前已有數家券商向金管會洽詢發行方式與相關規範，股票禮品卡可望從單一業者試辦，擴大成券商新一波搶客戰場。

證期局副局長黃仲豪說，股票禮品卡並非直接贈送特定股票，性質較接近預付卡。持有人取得序號後，須透過券商電子平台兌換。

金額可用於支付台股交割款、交易手續費及證券交易稅，但不能用來交易海外股票。

永豐金證試辦期間推出100元、200元、300元、500元、1,000元、3,000元及6,000元等七種面額。

若與企業合作，也可依員工獎勵、抽獎活動或行銷需求，設計客製化面額。

在購買流程上，第一手購買股票禮品卡的個人或企業須完成實名制，以降低洗錢及不當使用風險。企業購買後再轉送員工、客戶或活動得獎者時，受贈人不必在轉贈階段實名，但實際兌換仍須透過券商平台完成。

股票禮品卡除一般送禮外，也可運用於親子理財教育、員工獎勵及投資體驗，成為券商接觸年輕族群與投資新手的新入口。

使用期限方面，實驗期間因測試需要，有效期僅90天；正式上路後，依自律規範，有效期限原則上為兩年，起算方式由各券商訂定。

禮品卡逾期後雖不能再抵用，持有人仍可申請退款，券商則可依處理成本收取手續費。

市場指出，隨全體券商開放申請，未來競爭將聚焦「客戶轉化」，股票禮品卡賣的不只是送禮額度，更可能是券商下一批新戶名單。

金管會 券商

延伸閱讀

永豐金證券推出股票禮品卡創新實驗 獲金管會核准落地

掌握台美投資先機 永豐金證券「台美投資解鎖賽」千萬獎池回饋

當沖失手連幾萬元都繳不出！年輕股民違約交割大增 一次失誤恐留下5年信用紀錄

智慧經營／國泰證券資深副總經理羅壯豪 打造最懂你的 AI 券商

相關新聞

史上最強上半年！12家金控狂賺3,435億元 國泰金暫居第一

12家金控上半年合計稅後純益達3,435.3億元，創下歷史新高，國泰金以765.2億元獨占鰲頭。全體金控受惠於資本市場熱絡，各子公司獲利同步成長，全年若計入富邦金，預估總獲利可突破4,400億元。

颱風困海外一天只賠2,000元？旅遊不便險惹議 金管會出手

旅遊不便險新制惹議。民眾因颱風被迫滯留海外，無法提供「住宿預繳證明」，依規定，交通及住宿費每日最多僅賠2,000元，根本不敷使用；金管會已要求產險公會訂定統一理賠原則，疑義應朝有利保戶方向解釋。

利變保單不能再當定存賣！金管會祭三防線堵誤導 最重罰1,200萬元

利變保單不能再當「銀行定存」賣了。為避免民眾頻傳誤解，金管會修正相關規定，首度祭出銷售警語和雙情境試算、年度對帳，及需納入內稽內控三道防線，一旦業者違規亂賣，最重可處1,200萬罰鍰，2027年元旦上路。

美CPI出爐前夕市場保守！外資狂撤518億 新台幣貶0.2分收32.172元

美國6月消費者物價指數（CPI）出爐前夕，市場態度保守，外資續採調節策略，賣超台股並匯出，股匯今天同步走跌，新台幣兌美元...

走入保險第一線！新壽攜手龍華科大打造AI共學 共創產學合作新典範

因應生成式AI快速發展及金融保險產業數位轉型趨勢，台新新光金控(2887)子公司新光人壽今年攜手龍華科技大學推動「AI指導員產學合作計畫」，並於6月29日舉辦成果發表會。活動中由新光人壽各通訊處代表及參與學生分享AI應用成果與學習心得，展現企業與學校攜手推動AI人才培育、促進企業數位賦能的豐碩成果，也為保險業建立產學合作的新典範。

因應前沿AI模型升高資安風險 金管會提出七大對策

用AI對抗AI來因應駭客攻擊，為協助金融機構因應前沿人工智慧(AI)模型發展可能帶來的資安風險，金管會發布「金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議」，提醒金融機構應及早規劃並推動相關整備作業。金管會在上個月已召集了15家金融業來討論上述的策略，並提出了七大重點建議，其中第七項的前瞻規劃防禦性AI與自動化治理能力為最新建議，已特別要求金融機構將防禦性AI納入中長期能力建設與治理規劃，如應用於漏洞檢測與修補、資安監控與事件應處等，循序評估適用場景及導入條件，並宜保留人工覆核、軌跡保存、停用與回退機制，以提升弱點治理、監控分析及事件應處的效率與韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。