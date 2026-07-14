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史上最強上半年！12家金控狂賺3435億元 國泰金暫居第一

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史上最強上半年！12家金控狂賺3,435億元 國泰金暫居第一

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭廖珮君林勁傑／台北即時報導
金控上半年獲利陸續揭曉，國泰金（2882）以765.2億元位居第一。圖／國泰金提供
金控上半年獲利陸續揭曉，國泰金（2882）以765.2億元位居第一。圖／國泰金提供

上市金控上半年獲利陸續揭曉，除富邦金（2881）將於15日公布自結獲利，目前已有12家金控率先繳出成績單，合計上半年稅後純益達3,435.3億元，已超越2021年上半年獲利3,415.6億元，穩坐史上最強上半年，若加計富邦金前五月已賺878.5億元推估，今年13家金控上半年獲利可望突破4,400億元，再締歷史新高。已公布的12家金控中，有11家全數改寫歷史同期新高，而國票金（2889）雖未創高，但累計獲利已超越去年全年表現。

金控上半年獲利創高 資本市場熱絡推升動能

今年以來在台股成交量維持高檔、資本市場熱絡，以及銀行放款、財富管理、證券經紀及壽險投資收益同步成長帶動下，金控旗下銀行、證券及保險子公司獲利全面開花，成為推升整體獲利續創新高的主要動能，也讓今年全年金控獲利持續朝歷史新高邁進。

從目前已公布的上半年獲利EPS來看，國泰金（2882）以4.95元暫居第一，元大金（2885）2.74元、中信金（2891）1.96元分居二、三名；台新新光金（2887）1.71元排名第四。

國泰金6月稅後純益165.9億元、月增18.5%，年成長133.6%，創歷年同期新高；累計稅後純益765.2億元，年增逾67%，創2022年以來同期新高，EPS為4.95元。旗下國泰人壽、國泰世華銀行，以及產險、證券、投信等子公司累計獲利皆創歷年同期新高。

中信金6月稅後純益47.4億元，累計稅後純益395.3億元，再寫歷年同期新高，EPS為1.96元。子公司中信銀行6月稅後純益42.3億元、上半年311.7億元，年增12%，創同期新高；台灣人壽上半年獲利102.7億元，受惠股利收入、金融資產評價利益及保險本業穩健表現，持續挹注集團獲利。

台新新光金6月稅後純益89.6億元，年增144%；累計稅後純益438.3億元，年增329%，EPS為1.71元，續創歷史新高。旗下台新銀行、新光銀行及台新證券累計獲利均創同期新高，其中台新銀行受惠淨利差擴大及財管收入成長，台新證券則因證券市場交易熱絡、自營投資收益提升，帶動整體獲利續揚。

凱基金（2883）累計稅後純益284.4億元、EPS為1.64元，續創歷史同期新高，受惠凱基證券、凱基銀行及凱基人壽獲利同步成長，持續挹注集團表現。

公股金控同步創高 非銀行獲利貢獻擴大

兆豐金（2886）、華南金（2880）及合庫金（5880）上半年獲利同步改寫歷史同期新高。兆豐金累計稅後純益213億元、年增17.2%，EPS為1.44元，受惠銀行、證券、票券及產險業務同步成長，其中兆豐證券獲利年增逾四倍。

華南金累計稅後純益173.6億元、年增48.6%，EPS為1.25元，除銀行穩健成長外，證券、產險、投信、創投及AMC等非銀行子公司獲利大幅提升。

合庫金累計稅後純益134億元、年增37.3%，EPS為0.82元，旗下合庫銀行、合庫人壽及合庫證券累計獲利皆創歷史同期新高。

國泰金 金控 富邦金

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