美CPI出爐前夕市場保守！外資狂撤518億 新台幣貶0.2分收32.172元

用AI對抗AI來因應駭客攻擊，為協助金融機構因應前沿人工智慧(AI)模型發展可能帶來的資安風險，金管會發布「金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議」，提醒金融機構應及早規劃並推動相關整備作業。金管會在上個月已召集了15家金融業來討論上述的策略，並提出了七大重點建議，其中第七項的前瞻規劃防禦性AI與自動化治理能力為最新建議，已特別要求金融機構將防禦性AI納入中長期能力建設與治理規劃，如應用於漏洞檢測與修補、資安監控與事件應處等，循序評估適用場景及導入條件，並宜保留人工覆核、軌跡保存、停用與回退機制，以提升弱點治理、監控分析及事件應處的效率與韌性。

2026-07-14 18:13