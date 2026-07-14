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美CPI出爐前夕市場保守！外資狂撤518億 新台幣貶0.2分收32.172元

中央社／ 台北14日電
新台幣兌美元收盤收32.172元，貶0.2分。記者黃仲明／攝影
新台幣兌美元收盤收32.172元，貶0.2分。記者黃仲明／攝影

美國6月消費者物價指數（CPI）出爐前夕，市場態度保守，外資續採調節策略，賣超台股並匯出，股匯今天同步走跌，新台幣兌美元收盤收32.172元，貶0.2分，台北及元太外匯市場總成交金額21.62億美元。

美國與伊朗展開新一輪軍事衝突，美國總統川普13日表示，美國將再次「狠狠」打擊伊朗，國際油價應聲上揚，市場避險情緒居高不下，美股4大指數收黑，美元指數走強。

台股今天開低走低，震盪達1710.36點，終場收在44737.95點，下跌642.57點。三大法人合計賣超台股753.6億元，其中，外資提款台股518.93億元，呈現連8賣。

新台幣兌美元以32.19元開盤，盤中數度翻紅，最高升抵32.161元，午後貶壓加重，最低觸及32.229元，尾盤跌幅收斂，收盤守住32.1元價位。

外匯交易員表示，外資上午在匯市呈雙向操作，午後轉為加大匯出力道，不過出口商拋匯支撐，縮小新台幣貶幅，央行則在尾盤進場調節，「跟昨天一樣，很明顯不想讓新台幣收在32.2元價位」。

外匯交易員指出，中東局勢再次緊繃，「今晚美國CPI很重要」，若數據顯示通膨升溫，可能強化市場對聯準會升息的預期，帶動美元指數延續強勢。至於新台幣走勢，短線偏貶格局仍未改變。

根據央行統計，美元指數今天升值0.23%，亞幣漲跌互見，日圓下跌0.15%、新加坡幣貶0.02%、新台幣跌0.01%；韓元升值0.26%、人民幣升0.05%。

美國 美元指數 伊朗

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