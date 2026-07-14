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勇奪金融業全台第一、全球第五 合庫再度入選《TIME》全球最永續企業

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

美國《TIME》雜誌日前與國際數據機構Statista共同公布「2026年全球最永續企業（World's Most Sustainable Companies 2026）」750強榜單，合庫金控（5880）憑藉卓越的永續經營成果再度入選，全球排名躍升至第90名，並勇奪金融產業排名全台第一、全球第五，再次獲得國際高度肯定，展現深耕ESG的卓越成效及國際競爭力。

「2026年全球最永續企業」為《TIME》與Statista第三度攜手共同評選的國際權威評比，自全球逾5,000家具規模與影響力的企業中，依據永續承諾與實際績效遴選750家企業，評比涵蓋外部永續評等、永續報告透明度、碳排放強度、再生能源比率、性別薪資差距、工作安全及員工流動等20餘項關鍵指標，合庫金控自眾多國際企業中脫穎而出，充分彰顯永續發展成果，深獲國際肯定。

合庫近年持續推動低碳轉型，透過全據點碳管理並導入EMS能源、環境、水資源等管理系統，全面提升能資源使用效率，積極落實低碳營運。2025年舉辦「第一屆合庫金控供應商大會」，並通過ISO 14068-1碳中和國際標準查證，為國內首家以活動取得碳中和證書的金融機構；同時協助逾7萬戶中小企業授信戶掌握全球供應鏈減碳趨勢，率先完成與5,000家中小企業議合減碳，持續發揮金融影響力，協助中小企業提升永續競爭力與經營韌性。

合庫長期深耕ESG，近年屢獲國內外重要永續評比肯定。除連續三年入選道瓊領先指數（DJBIC Indices）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股，並入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook 2026），穩居全球ESG表現前5％企業；國際碳揭露專案（CDP）連續兩年獲最高A級評等，此外，亦躋身第十二屆公司治理評鑑前5%及榮獲TCSA永續報告白金獎、台灣百大永續典範企業獎等多項殊榮。

展望未來，合庫將持續聚焦推動「RISE」四大永續策略主軸—Resilience（建構韌性經營）、Inclusion（領航永續金融）、Synergy（創造多元共融）、Enrichment（豐富環境共好），深化ESG與核心金融業務結合，發揮金融影響力，攜手利害關係人共創永續價值，邁向永續發展新里程。

合庫 再生能源 美國

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