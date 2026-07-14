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走入保險第一線！新壽攜手龍華科大打造AI共學 共創產學合作新典範

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽與龍華科技大學推動「AI指導員產學合作計畫」，並舉辦成果發表會，新光人壽副總經理林立曄（前排右四）率各單位主管與龍華科技大學校長葛自祥（前排左五）及師生合影留念。新光人壽／提供
新光人壽與龍華科技大學推動「AI指導員產學合作計畫」，並舉辦成果發表會，新光人壽副總經理林立曄（前排右四）率各單位主管與龍華科技大學校長葛自祥（前排左五）及師生合影留念。新光人壽／提供

因應生成式AI快速發展及金融保險產業數位轉型趨勢，台新新光金控(2887)子公司新光人壽今年攜手龍華科技大學推動「AI指導員產學合作計畫」，並於6月29日舉辦成果發表會。活動中由新光人壽各通訊處代表及參與學生分享AI應用成果與學習心得，展現企業與學校攜手推動AI人才培育、促進企業數位賦能的豐碩成果，也為保險業建立產學合作的新典範。

本計畫由新光人壽與龍華科技大學數位行銷暨跨境商務系共同合作，以第一線業務單位實際工作情境為核心，培育學生擔任AI指導員，協助壽險業務同仁學習運用NotebookLM、Gemini、ChatGPT等生成式AI工具，並依據業務需求規劃課程內容及實務演練。透過一對一陪伴、情境引導及操作實作，引導同仁將AI融入日常工作流程，有效提升工作效率、優化客戶服務品質，並強化數位應用能力，讓AI成為提升業務競爭力的重要助力。

此次合作最大的特色，在於建立「學生教、企業學」的創新產學合作模式。龍華科大學生完成校內系統化AI培訓後，實際進入新光人壽各通訊處擔任AI指導員，運用所學協助業務同仁掌握生成式AI應用。同仁分享，在學會運用AI工具後，能快速製作簡報、動畫及圖片，更有效率地協助客戶進行保單規劃，讓保障內容、商品比較及保險服務資訊更加清楚易懂，提升溝通品質與服務效率。

另一方面，學生也在陪伴同仁學習AI的過程中，深入了解壽險產業運作、人才需求與未來職涯方向，並從實務交流中培養職場溝通、簡報表達及業務行銷等能力。值得一提的是，在新光人壽業務同仁的鼓勵與協助下，目前已有多位參與計畫的AI指導員取得人身保險業務員資格，充分展現產學合作培育跨域人才的具體成果。

龍華科技大學校長葛自祥表示，AI已深刻改變產業發展與人才培育方向，肯定新光人壽以前瞻視野投入第一線AI應用推廣，讓學生得以將課堂所學實際應用於企業場域，也在協助壽險業務同仁學習AI的過程中，加深對金融保險產業的理解，真正落實學用合一，彰顯產學合作培育跨域人才的重要價值。

新光人壽副總經理林立曄表示，此次合作象徵企業AI人才培育已由單向學習邁向雙向共創的新階段。未來將持續透過經驗傳承與交流分享，協助各業務單位深化生成式AI應用，帶動更多業務同仁善用AI提升工作效能，形成由點到面、由個人到團隊的擴散效益，為客戶提供更優質、更有效率的保險規劃與服務。

新光人壽長期致力於人才永續培育，面對AI浪潮，未來將持續結合企業實務與學術創新能量，培育兼具保險專業與AI應用能力的跨域人才，並持續深化AI指導員計畫，攜手產學共同打造智慧金融新未來。

新壽 新光人壽 龍華科大

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