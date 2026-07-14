因應前沿AI模型升高資安風險 金管會提出七大對策

用AI對抗AI來因應駭客攻擊，為協助金融機構因應前沿人工智慧(AI)模型發展可能帶來的資安風險，金管會發布「金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議」，提醒金融機構應及早規劃並推動相關整備作業。金管會在上個月已召集了15家金融業來討論上述的策略，並提出了七大重點建議，其中第七項的前瞻規劃防禦性AI與自動化治理能力為最新建議，已特別要求金融機構將防禦性AI納入中長期能力建設與治理規劃，如應用於漏洞檢測與修補、資安監控與事件應處等，循序評估適用場景及導入條件，並宜保留人工覆核、軌跡保存、停用與回退機制，以提升弱點治理、監控分析及事件應處的效率與韌性。

金管會資訊服務處處長林裕泰指出，上述的策略建議，是希望金融業收到弱點的漏洞資訊時能快速反擊，並且找到彌補點去補救，在極短時間內精準去應變，希望能在3至6個月內，把內部的環境先作盤點，該處理的漏洞先去處理。例如，駭客只要在其中一個點取得身份，但第二個點之後就能馬上被防守，而不是長驅直入，亦即對於異常的探測行為能馬上快速被發現。

金管會表示，Claude Mythos Preview為美商Anthropic公司於2026年4月對外揭露之前沿模型(指能力位於業界前段的AI模型)，其受關注之處在於可協助找出漏洞、推演漏洞利用路徑，並規模化產出可運作的利用方式，導致漏洞發現與武器化的速度、規模與可靠度均可能同步上升，金融機構及其供應商可能面臨短時間大量修補之壓力，形成測試、驗證及上線資源壅塞情形。

金管會強調，Mythos等前沿AI模型已使金融機構面對的資安風險，由技術防護議題進一步擴展為治理、營運與韌性之綜合課題，金融機構應及早由高階管理層主導，將相關整備納入營運韌性與資安治理的優先事項。

金融服務高度仰賴核心交易、清算支付、身分驗證、跨機構介接及資料保護等機制，且對可用性、交易正確性及信任維持要求甚高。當前沿AI模型縮短從漏洞公開到可用攻擊手法出現之時間，金融機構除需因應技術層面的弱點修補外，亦須同步處理授權決策、服務維持、客戶影響、通報義務、供應鏈協調及對外溝通等治理與營運議題。

金管會前已於114年底發布「金融資安韌性發展藍圖」，而面對前沿AI模型壓縮弱點揭露與利用時窗的新情勢，金融機構宜優先依循藍圖方向，加速落實並深化執行相關資安韌性措施，包含：