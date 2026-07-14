因應前沿AI模型升高資安風險 金管會提出七大對策
用AI對抗AI來因應駭客攻擊，為協助金融機構因應前沿人工智慧(AI)模型發展可能帶來的資安風險，金管會發布「金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議」，提醒金融機構應及早規劃並推動相關整備作業。金管會在上個月已召集了15家金融業來討論上述的策略，並提出了七大重點建議，其中第七項的前瞻規劃防禦性AI與自動化治理能力為最新建議，已特別要求金融機構將防禦性AI納入中長期能力建設與治理規劃，如應用於漏洞檢測與修補、資安監控與事件應處等，循序評估適用場景及導入條件，並宜保留人工覆核、軌跡保存、停用與回退機制，以提升弱點治理、監控分析及事件應處的效率與韌性。
金管會資訊服務處處長林裕泰指出，上述的策略建議，是希望金融業收到弱點的漏洞資訊時能快速反擊，並且找到彌補點去補救，在極短時間內精準去應變，希望能在3至6個月內，把內部的環境先作盤點，該處理的漏洞先去處理。例如，駭客只要在其中一個點取得身份，但第二個點之後就能馬上被防守，而不是長驅直入，亦即對於異常的探測行為能馬上快速被發現。
金管會表示，Claude Mythos Preview為美商Anthropic公司於2026年4月對外揭露之前沿模型(指能力位於業界前段的AI模型)，其受關注之處在於可協助找出漏洞、推演漏洞利用路徑，並規模化產出可運作的利用方式，導致漏洞發現與武器化的速度、規模與可靠度均可能同步上升，金融機構及其供應商可能面臨短時間大量修補之壓力，形成測試、驗證及上線資源壅塞情形。
金管會強調，Mythos等前沿AI模型已使金融機構面對的資安風險，由技術防護議題進一步擴展為治理、營運與韌性之綜合課題，金融機構應及早由高階管理層主導，將相關整備納入營運韌性與資安治理的優先事項。
金融服務高度仰賴核心交易、清算支付、身分驗證、跨機構介接及資料保護等機制，且對可用性、交易正確性及信任維持要求甚高。當前沿AI模型縮短從漏洞公開到可用攻擊手法出現之時間，金融機構除需因應技術層面的弱點修補外，亦須同步處理授權決策、服務維持、客戶影響、通報義務、供應鏈協調及對外溝通等治理與營運議題。
金管會前已於114年底發布「金融資安韌性發展藍圖」，而面對前沿AI模型壓縮弱點揭露與利用時窗的新情勢，金融機構宜優先依循藍圖方向，加速落實並深化執行相關資安韌性措施，包含：
一、落實零信任，降低單點失守衝擊：在難以預先保證系統完全無漏洞的前提下，可透過抗釣魚多因素驗證、設備健康掌握、網路分段、連線控管與持續驗證，提升關鍵資源之防禦縱深，限制橫向移動、權限擴張與降低資料外洩風險。對外部或客戶端服務，宜將前端保護與傳輸安全視為基礎防護，並同步強化後端服務與 API 之身分驗證、授權檢核、異常偵測及流量控管，以降低自動化濫用與未授權存取風險。
二、強化持續監控，提升研判與即時應處效能：面對攻擊利用時窗急遽縮短，資安監控宜由告警可見進一步提升為可早期發現異常、關聯弱點與攻擊線索、支援快速研判並驅動應處之能力，並持續優化偵測、分流與止血效能。
三、深化資安左移，將資安要求前移至開發、測試與部署流程：將資安要求逐步前移至需求、開發、測試與部署各階段，並同步強化 CI/CD（持續整合與持續交付／部署）安全控制、自動化檢測、簽章驗證、回歸測試及回退安排，作為提升弱點治理效率與修補韌性的基礎。
四、強化第三方治理，提升供應鏈可視性與弱點追蹤能力：將 SBOM（軟體物料清單，用以記錄軟體元件、版本及相依關係）與依賴管理納入常態作業，作為快速定位受影響範圍、排序修補優先序及支撐漏洞應變的基礎，並逐步明確關鍵供應商的修補SLA（服務水準協議）、回報時限、緩解措施及替代機制。
五、深化聯防協作，強化重大事件通報與情資共享：在既有 F-ISAC（金融資安資訊分享與分析中心）情資分享基礎上，針對高風險弱點、重大供應鏈事件及密集修補波次，逐步明確分級報送門檻與通報時限，並釐清與委外廠商、關鍵供應商及聯防單位間之責任分工，以利形成共同情勢感知與優先應處順序。
六、建立短期整備與韌性演練機制：金融機構宜識別優先服務、關鍵系統與外部曝露面，提升資產可視性，盤點修補量能，並採行風險導向之弱點分流、修補與測試；對暫難立即修補項目，同步採取隔離、權限收斂、流量限制、臨時阻擋規則、端點偵測與回應或網路分段等措施等替代控管措施，並預作停機、降級運作與對外說明等整備。
七、前瞻規劃防禦性AI與自動化治理能力：金融機構宜將防禦性AI納入中長期能力建設與治理規劃，如應用於漏洞檢測與修補、資安監控與事件應處等，循序評估適用場景及導入條件，並宜保留人工覆核、軌跡保存、停用與回退機制，以提升弱點治理、監控分析及事件應處之效率與韌性。
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