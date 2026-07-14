快訊

闖樂器行砍店長10多刀…凶嫌疑為陽明交大教授 校方火速發聲明

保誠人壽與嵿鋒集團聯手推出「鑫頂峰」外幣終身保險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

保誠人壽長期以調查洞察消費者需求，從長期觀察發現，退休規劃與子女教育金準備，是許多三明治族面對未來財務安排時的重要課題，因此推出「保誠人壽鑫頂峰外幣終身保險（定額給付型）」，為美元計價之美式分紅保單，結合終身保障、穩定的生存保險金與美式分紅機制，協助客戶因應退休規劃及子女教育基金等長期財務需求，並與嵿鋒集團攜手，在旗下的保經代通路包括錠嵂、智匯、精銳、聯众、隆龍及千迎等通路銷售。

保誠人壽長期深耕分紅保單市場，並持續以穩健經營與財務紀律，為客戶提供長期保障選擇。對25至60歲的客戶族群而言，如何在工作收入穩定期間完成保障與退休現金流規劃，是提升退休生活品質的關鍵；對年輕父母而言，及早為子女準備教育基金，亦有助於因應未來升學、海外學習或人生重要里程碑所需資金。「保誠人壽鑫頂峰外幣終身保險(定額給付型)」透過10年期繳、終身保障與第11保單周年日起領取生存保險金之設計，協助消費者以較有紀律的方式累積資產，並將保障、長期資產規劃與配置整合於同一張保單中，提供更具彈性的規劃工具。 

保單繳費年期為十年，累積美元資產，布局長期財務需求，在第11保單周年日起，每年給付相當於保險金額20%的生存保險金，可作為退休生活、子女教育或其他重要資金安排。另外美式分紅的機制，具年度紅利、長青紅利及長青解約紅利設計，透過分紅機制，客戶除可享有基本保障與生存保險金給付外，亦有機會獲得紅利給付，自由選擇資金運用方式，強化資產累積及配置的效果，方便整合退休規劃、子女教育基金與家庭財務安排需求。

40歲的程小姐任職在金融業，育有兩名年幼小孩，希望在事業成長期時，規劃小孩的教育金及個人未來的退休生活，透過規劃「保誠人壽鑫頂峰外幣終身保險（定額給付型）」，繳費10年，保險金額10,212美元，原始年繳保費20,718美元，符合高保費折扣、繳費方式折扣及忠誠客戶再購折扣後年繳保費20,000美元，以假設中分紅為例在第11保單周年日起，每年可領2,042美元之生存保險金及年度紅利7,470美元，在小孩年幼時可用作教育基金規劃，而在退休後則可用作退休金，彈性規劃資金用途。

透過此次與嵿鋒集團的策略合作，保誠人壽充分結合嵿鋒集團深耕保險通路的專業優勢，持續深化「以客為本」的核心精神。保誠人壽始終如一的客戶承諾，與嵿鋒集團站在保戶立場的理念高度契合。展望未來，雙方將攜手擴大保險商品的觸及面與專業保險服務，滿足客戶人生不同階段的保障需求與財務目標。

保單 退休規劃 基金

延伸閱讀

防止保戶把利變保單當定存引發爭議 金管會推出資訊揭露新制

國泰金獲利／6月創高 上半年保留盈餘影響數1,659億元超越歷年全年

社會新鮮人高 CP 值防護罩 南山人壽推「活力守護」組合包

《「我是有錢人」迷思802》癌症居家化療惹議…不是保單跟不上時代，是保戶沒買對！

相關新聞

永豐金證券推出股票禮品卡創新實驗 獲金管會核准落地

永豐金證券114年4月獲金管會核准辦理「股票禮品卡」，該金融科技創新實驗今日獲金管會宣布可順利落地。金管會也指出，除了永豐金證券已申請續辦之後，已有數家券商向金管會表達有申請的興趣。

走入保險第一線！新壽攜手龍華科大打造AI共學 共創產學合作新典範

因應生成式AI快速發展及金融保險產業數位轉型趨勢，台新新光金控(2887)子公司新光人壽今年攜手龍華科技大學推動「AI指導員產學合作計畫」，並於6月29日舉辦成果發表會。活動中由新光人壽各通訊處代表及參與學生分享AI應用成果與學習心得，展現企業與學校攜手推動AI人才培育、促進企業數位賦能的豐碩成果，也為保險業建立產學合作的新典範。

因應前沿AI模型升高資安風險 金管會提出七大對策

用AI對抗AI來因應駭客攻擊，為協助金融機構因應前沿人工智慧(AI)模型發展可能帶來的資安風險，金管會發布「金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議」，提醒金融機構應及早規劃並推動相關整備作業。金管會在上個月已召集了15家金融業來討論上述的策略，並提出了七大重點建議，其中第七項的前瞻規劃防禦性AI與自動化治理能力為最新建議，已特別要求金融機構將防禦性AI納入中長期能力建設與治理規劃，如應用於漏洞檢測與修補、資安監控與事件應處等，循序評估適用場景及導入條件，並宜保留人工覆核、軌跡保存、停用與回退機制，以提升弱點治理、監控分析及事件應處的效率與韌性。

颱風衍生旅平險理賠爭議 保險局要求產險公會提解方

近期颱風造成班機航班大亂使民眾對旅平險理賠的需求直線增加，但有不少民眾抱怨，當保戶因天災（如颱風）導致班機取消而「滯留海外」時，產險公司卻普遍主張由於回國當日本無預訂住宿，因此只能理賠2000元。保險局副局長蔡火炎指出，已責成產險公會依據保險法54條規定，儘快研議出對保戶有利的新通則來處理理賠事宜。

玉山金信用觀察負向狀態解除 信評：合併三商壽後獲利能力可望提升

金管會已核准玉山金控（2884）與三商美邦人壽（2867）的合併案。因此，中華信評今確認玉山金控的長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等為「twA-1+」，並將前述評等自信用觀察名單中移除。中華信評預測合併後的玉山金控將成為國內第六大金控公司，並擁有銀行、壽險與證券三大核心業務引擎，未來兩年金控獲利能力可望逐步提升。且仍為一家以銀行為主的金控集團。

防止保戶把利變保單當定存引發爭議 金管會推出資訊揭露新制

聯準會近一年來未依市場預期降息，反而升息可能性大增，使壽險業者向來習慣投資獲取固定收益的債券大賠，也影響利變壽險的宣告利率定價，未來更有可能使保戶對於原有的報酬率期待落空，引發更多爭議。金管會今日要求，壽險業者在行銷利變保單時，要對利變宣告利率的情境及可能狀況作更多資訊揭露，不能讓保戶誤把利變壽當作「定存」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。