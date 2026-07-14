保誠人壽與嵿鋒集團聯手推出「鑫頂峰」外幣終身保險

保誠人壽長期以調查洞察消費者需求，從長期觀察發現，退休規劃與子女教育金準備，是許多三明治族面對未來財務安排時的重要課題，因此推出「保誠人壽鑫頂峰外幣終身保險（定額給付型）」，為美元計價之美式分紅保單，結合終身保障、穩定的生存保險金與美式分紅機制，協助客戶因應退休規劃及子女教育基金等長期財務需求，並與嵿鋒集團攜手，在旗下的保經代通路包括錠嵂、智匯、精銳、聯众、隆龍及千迎等通路銷售。

保誠人壽長期深耕分紅保單市場，並持續以穩健經營與財務紀律，為客戶提供長期保障選擇。對25至60歲的客戶族群而言，如何在工作收入穩定期間完成保障與退休現金流規劃，是提升退休生活品質的關鍵；對年輕父母而言，及早為子女準備教育基金，亦有助於因應未來升學、海外學習或人生重要里程碑所需資金。「保誠人壽鑫頂峰外幣終身保險(定額給付型)」透過10年期繳、終身保障與第11保單周年日起領取生存保險金之設計，協助消費者以較有紀律的方式累積資產，並將保障、長期資產規劃與配置整合於同一張保單中，提供更具彈性的規劃工具。

保單繳費年期為十年，累積美元資產，布局長期財務需求，在第11保單周年日起，每年給付相當於保險金額20%的生存保險金，可作為退休生活、子女教育或其他重要資金安排。另外美式分紅的機制，具年度紅利、長青紅利及長青解約紅利設計，透過分紅機制，客戶除可享有基本保障與生存保險金給付外，亦有機會獲得紅利給付，自由選擇資金運用方式，強化資產累積及配置的效果，方便整合退休規劃、子女教育基金與家庭財務安排需求。

40歲的程小姐任職在金融業，育有兩名年幼小孩，希望在事業成長期時，規劃小孩的教育金及個人未來的退休生活，透過規劃「保誠人壽鑫頂峰外幣終身保險（定額給付型）」，繳費10年，保險金額10,212美元，原始年繳保費20,718美元，符合高保費折扣、繳費方式折扣及忠誠客戶再購折扣後年繳保費20,000美元，以假設中分紅為例在第11保單周年日起，每年可領2,042美元之生存保險金及年度紅利7,470美元，在小孩年幼時可用作教育基金規劃，而在退休後則可用作退休金，彈性規劃資金用途。

透過此次與嵿鋒集團的策略合作，保誠人壽充分結合嵿鋒集團深耕保險通路的專業優勢，持續深化「以客為本」的核心精神。保誠人壽始終如一的客戶承諾，與嵿鋒集團站在保戶立場的理念高度契合。展望未來，雙方將攜手擴大保險商品的觸及面與專業保險服務，滿足客戶人生不同階段的保障需求與財務目標。